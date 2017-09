Valeria Bigella e Alessio Bruno / Gli ex di Temptation Island si sono lasciati? Le parole di lui

Alessio e Valeria si sono lasciati?

Valeria Bigella e Alessio Bruno si sono lasciati? La coppia è balzata agli onori delle cronache per avere partecipato all'ultima stagione di Temptation Island, in onda lo scorso mese di luglio. I due ragazzi infatti, dopo essersi chiariti e averci voluto provare una seconda volta, hanno mostrato un poco di incertezza, fino a quando, alcune ore fa hanno smesso di seguirsi su Instagram. Come ben sapete, attualmente, il social network fotografico è uno dei "termometri" base per stabilire l'andamento di una coppia. In molti, lo utilizzano per frecciatine, scambiarsi velati messaggi, annunci ufficiali e come luogo di sfogo. Ecco perché, se una coppia decide di lasciarsi, togliere il "Segui" su Instagram corrisponde quasi a fare le valige nella vita reale. Piaccia o meno, ci sarà anche una disperata voglia di catturare l'attenzione verso le dinamiche personali, anche se queste possono essere dolorose. Nonostante la "paura" degli estimatori, il romano ha chiarito dopo poco tempo l'intera faccenda. Valeria e Alessio non si sono lasciati ma hanno solo litigato. A questo punto, potevano anche continuare a seguirsi in attesa di risolvere... certo, facendo così, nessuno avrebbe - ovviamente - parlato di loro.

Alessio e Valeria, Temptation Island: si sono lasciati? Le parole di lui

“Ragazzi, nessuno si è lasciato. Abbiamo una vita normale come tutti, fatta di momenti belli, momenti brutti, litigi, vacanze, amici, lavoro, famiglia e quant’altro…vi vogliamo bene, grazie per l’interessamento ne siamo onorati”, ha commentato Alessio Bruno su Instagram. Pericolo scampato per la coppia e sospiro di sollievo da parte dei fan. Dopo le parole di Alessio, la sua fidanzata non ha replicato. In vacanza in Sardegna, Valeria si gode qualche altro giorno di relax in compagnia della sua famiglia. Sarà stata la distanza ad alimentare qualche sterile polemica? La coppia, dopo averci voluto riprovare, ha anche deciso di proseguire con i piedi di piombo. Ecco perché, proprio Valeria ha messo la parte - al momento - la voglia di avere un figlio: “Non me la sento adesso, voglio aspettare”, ha fatto sapere.

