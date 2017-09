ANDREA PUCCI/ Il conduttore di Big Show: "C’ho preso gusto con la conduzione” (Verissimo)

Andrea Pucci a Verissimo

ANDREA PUCCI ALLA SUA PRIMA DA CONDUTTORE

A Verissimo oggi una puntata piena di sorprese e di ospiti di riguardo come nel caso del comico milanese Andrea Pucci che proprio in settimana ha esordito nelle nuove vesti di conduttore con il suo Big Show. In attesa di conoscere le sue impressioni e magari qualche ghiotta anticipazione per la prossima puntata, vi segnaliamo come Pucci in un’intervista a Panorama ha parlato di come abbia vissuto questo cambiamento di ruolo: “Come ho reagito quando ho saputo dell'offerta di condurre un programma tutto mio? Con un misto di felicità e responsabilità. Sento il peso di questo passaggio alla conduzione perché la rete crede molto in questo programma: per questo io e tutta la squadra lo abbiamo fatto con il massimo impegno e ci lavoriamo da maggio. Come ho vissuto questo cambiamento? È stato bello ed è un ruolo che mi piace, soprattutto perché sono riuscito a non essere niente di diverso da quello che sono sempre. E ti dirò che c’ho preso gusto con la conduzione”.

UNO SHOW CHE È ANCHE TALENT

Big Show, programma condotto da Andrea Pucci, è tra le principali novità di questo autunno televisivo sui canali di casa Mediaset. Sempre nell’ambito della medesima intervista rilasciata a Panorama, il comico e conduttore milanese ha parlato di alcuni punti di forza del programma ed in particolare dell’Unexpected Star, una sorta di piccolo talent. Queste le parole di Pucci in merito: “L'Unexpected Star? Diamo una possibilità a persone dal talento inaspettato. Grazie alla complicità dei familiari li abbiamo fatti esibire al centro della scena: il risultato è qualcosa di emozionante, tanto che più volte mi sono commosso. Ecco, il pubblico scoprirà il mio lato più sensibile. Se accetterei di diventare il giudice di un talent? Giudice sì, mentre se fossi agli esordi della mia carriera non farei il concorrente. Sono troppo legato alla mia lunga gavetta: ho lottato in tutte le maniere per fare il cabaret, ho vissuto momenti cupi ma sono stato molto determinato e ci sono riuscito”.

