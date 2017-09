Alessio Sakara/ Affiancherà Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni alla conduzione di Tu si que vales

Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni

Alessio Sakara è uno dei due conduttori che questa sera affiancheranno Belen Rodriguez nella nuova edizione di Tu si que vales. Classe 1981, Sakara è un lottatore di arti marziali miste e combatte nei pesi mediomassimi nella federazione statunitense “Bellator MMA”. Anche lui, così come il suo collega Martin Castrogiovanni, ha già avuto alcune esperienze nel mondo dello spettacolo: i più attenti, infatti, ricorderanno la sua presenza alla conduzione nello show “Il più forte”, in onda sul canale DMAX del gruppo Discovery, ma anche in format dal titolo Sakara Il Legionario e Sakara The Fighter. A poche ore dal suo debutto su Canale 5, Alessio Sakara non nasconde il suo entusiasmo e, pubblicando un messaggio su Facebook, dà appuntamento a tutti i suoi fan alla prima puntata di stasera: “Di nuovo insieme con il Fratellone Martin Castrogiovanni con una nuova avventura per far divertire e divertirci insieme . Daje .. Sabato 21:10 #tusiquevales”. Per visualizzare il suo post sui social, potete cliccare qui.

ALESSIO SAKARA E LA CARRIERA SPORTIVA

Il nuovo volto di Tu si que vales, che assieme a Martin Castrogiovanni erediterà il posto che lo scorso anno era di Simone Rugiati, è un lottatore molto noto nel mondo delle arti marziali. Classe 1981, Alessio Sakara è stato il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC, dove, lottando dal 2005 al 2013, si è classificato primo sia nella divisione dei pesi medi che in quella dei pesi massimi. In questa occasione, il campione è riuscito a ottenere un record parziale di sei vittorie e otto sconfitte, diventando uno degli atleti europei più presenti nell’UFC. Trentacinquesimo mediomassimo secondo la classifica stilata dall'algoritmo di FightMatrix.com, Alessio Sakara vanta anche ben otto vittorie e una sconfitta come pugile professionista, mentre sul piccolo schermo è noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei programmi in onda sul canale DMAX. Come se la caverà alla conduzione di Tu si que vales? Per scoprirlo, l'appuntamento è a stasera, alle 21.20 su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.