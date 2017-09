BELEN RODIGUEZ / Il senso di colpa di Jeremias "Sono l'unico fratello e non ho fatto niente"

Belen Rodriguez e i fratelli Cecilia e Jeremias

Questa sera Belen Rodriguez tornerà alla conduzione di Tu sì que vales, il talent show in onda in prima serata su Canale 5. Al suo fianco ci saranno per la prima volta anche gli atleti Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e il divertimento, come traspare dalle prime immagini pubblicate sul web, appare inevitabile. La modella argentina in questo momento non è l'unica Rodriguez presente nella rete ammiraglia Mediaset. È noto, infatti, che anche i fratelli Jeremias e Cecilia si trovano ancora all'interno della casa del Grande Fratello Vip, facendo discutere per il loro comportamento e le loro dichiarazioni. E proprio in un recente confronto, i due argentini hanno parlato ancora una volta della loro più famosa sorella, esprimendo il loro senso di colpa per averla abbandonata nel momento del bisogno qualche anno prima. Già qualche giorno fa Cecilia, aveva affermato di voler molto bene a Belen, anche se in passato era stata persino gelosa di lei. Ora invece il compito di esprimere l'affetto per la sorella maggiore è di Jeremias.

Le dichiarazioni di Jeremias e Cecilia

Davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, Jeremias ha parlato di Belen Rodriguez precisando: "Per lei è stata dura, è stata sola per così tanto tempo. Cancellare i ricordi non basta, resta una nuvola (...) Mi sento colpevole. Sono l'unico fratello e per un sacco di tempo non ho fatto niente. Non mi rendevo conto. Non ci pensavo neanche". Jeremias dunque non ha pensato alle esigenze della sorella maggiore e anche Cecilia, accorsa per soccorre il fratello in lacrime durante il colloquio con Aida Yespica, ha ricordato di avere lasciato sola Belen molti anni prima: " In quel periodo si era arrabbiata. Era un periodo duro per lei ma io avevo bisogno di risolvere alcune cose. Sono tornata in Argentina. La scusa perfetta era quello lì, ma non era lui che io volevo. Volevo solo tornare a casa. Lui era solo la scusa a cui mi sono attaccata ". Ha quindi aggiunto: "Al fatto che siamo tutti insieme di nuovo pian piano si abituerà. Lei ha passato troppo tempo senza mamma e papà qua".

