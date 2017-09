BEPPE FIORELLO/ “Il mio primo concerto? Quello di De Gregori” (Verissimo)

Beppe Fiorello

MEGLIO SCOMPARIRE O ESSERE SEMPRE PRESENTE?

L’attore siciliano Beppe Fiorello è uno dei tanti ospiti che questo pomeriggio andrà ad ‘occupare’ il salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo. Per Fiorello junior, questa è stata una settimana ricca di appuntamenti in giro per l’Italia in ragione dell’uscita lo scorso giovedì 28 settembre del suo film commedia Chi m’ha visto?, in cui è protagonista assieme all’attore Pierfrancesco Favino. L’artista siciliano in una recente intervista rilasciata a Radio Italia, ha voluto parlare della trama e del messaggio di questo film: “Martino sta cercando in tutti i modi di farcela, di trovare uno spazio per sé, ma non ce la farà per una serie di motivi, perché l'età non è più quella di una volta, perché la faccia non è quella giusta. Quindi si ispira a un programma televisivo, alla madre che guarda sempre questa trasmissione di persone scomparse, e gli viene in mente l'idea assurda di scomparire. Tenta di dimostrare che oggi per esserci, per valere, per tentare anche una carriera, forse bisogna scomparire e fare il contrario di quello che stiamo facendo tutti, questa voglia di esserci tutti i giorni, di postare, perché se non ci sei per un'ora su Instagram è un disastro, temi che qualcuno ti possa superare”.

BEPPE FIORELLO E' UN MANCATO ARCHITETTO

Nella medesima intervista rilasciata a Radio Italia, Beppe Fiorello ha voluto ringraziare i tanti cantanti italiani che appaiono nel suo film interpretando se stessi, raccontando come il suo primo concerto a cui abbia assistito sia stato quello di Francesco De Gregori. Quindi ha fatto presente come da giovane aveva immaginato un futuro nell’architettura per poi evidenziare la sintonia nata con Favino durante le riprese del film. Queste le parole dell’artista siciliano: “Il primo concerto a cui ho assistito? Credo fosse Francesco De Gregori, in Sicilia, al paese di mio padre dove si andava d'estate al mare. Quindi ho iniziato bene. Se non avessi avuto successo come attore cosa avrei fatto? Non avevo un piano B e non avevo nemmeno un piano A. A un certo punto però c'è stato un altro piano B, alternativo a questo: mi sarebbe piaciuta l'idea di fare un percorso artistico nel mondo dell'architettura. Favino? Ci siamo divertiti per tutte e quattro le settimane di riprese, non lo dico perché va detta questa cosa, ma perché è accaduta veramente”.

