Beautiful, puntata 30 settembre: il nuovo progetto di Bill Spencer

Beautiful

Beautiful torna anche oggi su Canale 5 come già accaduto le scorse settimane: la soap americana durerà inoltre più del solito, proseguendo fino alle 14:30 quando lascerà spazio alle vicende di Una Vita. Si ripartirà dall'organizzazione dell'anteprima della Spectra Fashions e dall'invito a molti giornalisti esperti in moda. Purtroppo, solo uno di loro accetterà la proposta della nuova casa di moda. E indovinate un po' di chi si tratterà? Il fortunato sarà proprio Jarret, il collaboratore di Bill che dovrà recarsi alla Spectra Fashions con un chiaro obiettivo: scrivere una recensione negativa della nuova azienda, facendo in modo di stroncarla sul nascere. Ma perché lo Spencer avrà il 'dente avvelenato' nei confronti di Sally e della sua famiglia? È accaduto qualcosa in passato? Non si tratterà di nulla di personale, possiamo assicurarvelo, ma di una nuova disputa legata agli affari. Il magnate dell'editoria ha infatti rivolto la sua attenzione sull'edificio nel quale si trova la casa di moda: proprio su quel terreno Bill vorrebbe costruire la sua tanto desiderata Torre Spencer!

Beautiful: Comincia lo scontro tra Bill e la Spectra Fashions

Oggi a Beautiful si parlerà ampiamente del tentativo di Sally di sfondare nel mondo della moda e della sua inevitabile disputa con Bill Spencer. Siamo certi che tale confronto riserverà in futuro importanti sorprese, ma spostiamoci anche altrove ovvero a villa Forrester dove Quinn sarà in preda al panico. Ivy ha infatti assistito al bacio che ha scambiato con Ridge e non è certa sul da farsi: l'australiana non ha raccontato la verità ad Eric, assistendo alla supplica della sua collega, ma potrebbe decidere di rivolgersi ad un'altra persona interessata ai fatti. Non si sbaglierà nel temere il peggio: Ivy, infatti, si troverà faccia a faccia con Brooke e arriverà molto vicina dal raccontarle tutta la verità. Solo rendendosi conto che molte persone soffrirebbero a causa di questo segreto, alla fine desisterà evitando di creare problemi al fidanzamento dei Bridge. Deciderà comunque di mettere le cose in chiaro proprio con Ridge, che informerà riguardo la sua grande scoperta, chiedendogli ulteriori spiegazioni su questo insenstato flirt.

