Bianca Atzei/ Cancella il pizzetto di Max Biaggi e ci scherza su Twitter "l'hai capita finalmente!"

Bianca Atzei scherza su Twitter (LaPresse)

La bella Bianca Atzei è stata una delle persone che sono state vicine a Max Biaggi per tutto il travagliato periodo passato in ospedale. Poco più di due settimane d'inferno, in cui la giovane compagna del centauro romano ha temuto davvero il peggio, vista la brutta caduta e le scarse possibilità di salvezza che erano state prospettate dai medici curanti. Eppure grazie all'aiuto dell'equipe medica e del sostegno di Bianca, Max è sopravvissuto. Un rapporto molto intenso quello che c'è tra i due, cementato da questa tragedia sfiorata. Eppure, all'inizio, la storia d'amore tra loro aveva vissuto grandi difficoltà. Non un vero e proprio colpo di fulmine quello esploso tra i due ma, anzi, una simpatia molto, molto travagliata. E' lo stesso Max Biaggi a raccontare che, all'inizio, 'Bianca mi ha fatto davvero penare'... Dopo il tragico incidente, però, i due sembrano più affiatati che mai, come risulta evidente da alcune foto apparse in vacanza. Il motociclista e la cantante sono stati 'beccati' a scambiarsi effusioni hot sulla spiaggia, nemmeno fossero due teneri adolescenti alle prime armi.

IL TWEET IRONICO DELLA CANTANTE

Quando si è fidanzati, si sa, il look è una questione importante. Bisogna sottostare a certe regole (non scritte): il che, tradotto, significa che bisogna acconciarsi (nel limite del possibile) per piacere all'altro, oltre che a se stessi. E' questo quello che accade nelle coppie normali, ma anche in quelle dei cosiddetti vip, ed è quello che è accaduto anche a Max Biaggi e Bianca Atzei. A quanto pare alla bella cantante non andava giù che il suo compagno si fosse fatto crescere i baffi, un look che, alla stragrande maggioranza delle donne non piace. E' probabile quindi che la cantante abbia fatto 'pressioni' sul motociclista per fargli cambiare acconciatura: nello specifico, nel farsi crescere una bella barba matura, come si addice a un uomo un po' ingrigito di 45 anni. E così è stato. Su Twitter, infatti, la tenace Bianca (un po' comandante, diciamolo) ha espresso tutta la sua felicità per aver fatto cambiare il look al suo compagno. Un tweet ironico e simpatico, il suo, con tanto di emoticons, che però ci fa capire chi è che ha l'ultima parola in famiglia. E, si sa, ad avercela sono sempre le donne...

Per fortuna ha capito che con la barba è tutta un'altra storia ?? #maipiuibaffi #bellomio… https://t.co/p7KLmLjlxQ — Bianca Atzei (@biancaatzei) 25 settembre 2017

