Carolina Crescentini fidanzato / Francesco Motta è il nuovo amore dell'attrice: un bacio scioglie i dubbi

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le immagini di Carolina Crescentini con il suo nuovo amore. Da qualche mese al fianco dell'attrice c'è un cantautore toscano trentenne che si chiama Francesco Motta. Dal settimanale possiamo vedere come lei lo guarda estasiata, poi si siede sulle gambe di lui, infine scatta il bacio. In precedenza la Crescentini era legata a un musicista californiano, ma ora accanto a Francesco Motta sembra aver trovato la giusta serenità e riscoperto la passione. Al tavolo del ristorante gli occhi dei no si staccano mai dal guardarsi. Carolina tempo fa disse: “Avessi capito qualcosa sull'amore! So solo che a un certo punto ne sono in balia, mi travolge e non capisco più nulla”. Ripercorriamo la carriera recente dell'attrice.

Nel 2007 debutta sul grande schermo come protagonista di Notte prima degli esami - Oggi di Fausto Brizzi, in cui interpreta il ruolo di Azzurra, accanto a Nicolas Vaporidis, con il quale, nello stesso anno, recita anche in Cemento armato, opera prima di Marco Martani. Nel 2008 ritorna sul grande schermo con i film Parlami d'amore. Nel 2009 ritorna nelle sale cinematografiche con tre film: Due partite, regia di Enzo Monteleone, Generazione 1000 euro, regia di Massimo Venier e Oggi sposi, regia di Luca Lucini. Il 15 giugno 2009 riceve il premio Giuseppe De Santis per essere stata la migliore attrice emergente dell'anno. Nel 2010 in maggio è apparsa in copertina nell'edizione italiana di Playboy. Nel 2011 è impegnata nelle riprese di Ti amo troppo per dirtelo, il terzo film di Marco Ponti, qui anche sceneggiatore.

