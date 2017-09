Cristiano Malgioglio / Al Grande Fratello Vip 2017 confessa: “Ho una storia che dura quasi da 12 anni”

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

Nuove rivelazioni dal Grande Fratello Vip 2. Stavolta è Cristiano Malgioglio ad aprirsi e a confermare ai suoi confidenti di essere felicemente fidanzato da 12 anni e cioè da quando, nel 2005, conobbe e si innamorò di un ragazzo irlandese che all’epoca aveva solo 23 anni. Oggi i due hanno rispettivamente 72 e 35 anni e vivono felicemente insieme. A raccontare l’aneddoto è stato Cristiano stesso, stavolta al Grande Fratello Vip come riportato per primo da Gay.it. Questa storia non è una novità: qualche anno fa infatti, ospite a Verissimo, Malgioglio dichiarò “Io ho una storia da 10 anni a Dublino, la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome…va bene, posso dirti Michael“.

CRISTIANO MALGIOGLIO CONFERMA: "SONO FIDANZATO"

La sua presenza al Grande Fratello Vio è sicuramente tra le più apprezzate di questa edizione. Ricordiamo che Cristiano ha una lunga carriera alle spalle. Malgioglio ha scritto parecchie canzoni nel corso della sua carriera. e, oltre che con Mina, ha collaborato negli anni con Giuni Russo, Raffaella Carrà, Rosanna Fratello, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Stefania Rotolo, Dora Moroni, Flavia Fortunato, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Sylvie Vartan, Umberto Balsamo, Fred Bongusto, Enzo Curatella, Franco Califano, Lucia Cassini e Pupo. Nel 1992 realizza un duetto insieme a Mario Merola dal titolo Futtetenne, scritta da Roberto Carlos con il testo in italiano di Malgioglio. Interessante è l'album Señor Battisti dedicato al grande cantautore, dove Malgioglio interpreta alcuni brani in lingua spagnola della coppia Battisti-Mogol. Il disco ottiene un discreto successo in quasi tutta l'America latina. Riguardo la carriera da solista La discografia di Cristiano Malgioglio ha inizio nel 1976 e comprende 25 album ufficiali.

