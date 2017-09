DANIELE LIOTTI/ Il ‘cattivo’ di Squadra Mobile 2: "Amo diversificare i ruoli..." (Verissimo)

Daniele Liotti a Verissimo

DANIELE LIOTTI IN TV CON SQUADRA MOBILE

Tra i tantissimi ospiti che verranno accolti nello studio milanese di Verissimo c'è il noto attore italiano Daniele Liotti che nell’ultima stagione abbiamo potuto apprezzare nella fiction di successo di Rai 1, Un passo dal cielo. Tuttavia ora l’artista romano è protagonista su Canale 5 con la nuova edizione della serie poliziesca italiana Squadra Mobile – Mafia capitale. Per lui questa volta, a differenza della fiction Rai, il ruolo di un ‘cattivo’ con lo stesso Liotti che ha spiegato in una recente intervista come gli piaccia diversificare: “Amo diversificare i ruoli anche al cinema e a teatro. Non mi piace rientrare sempre nelle stesse tipologie... Dipende dalla storia e dalle vicende, ma è senz’altro più stimolante fare il cattivo, esalta l’idea di rifare grandi miti americani del male. Il sogghignare e l’essere spietato artisticamente rende di più. I personaggi buoni spesso li devi farcire e rielaborare”.

LA PASSIONE PER IL TENNIS

Nella stessa intervista Daniele Liotti ha parlato maggiormente della propria vita privata rimarcando che per mantenersi in forma sia da un punto di vista psicologico che fisico, pratichi molto spesso tennis e quando può va a cavallo in aperta campagna. Quindi ha espresso le proprie emozioni al riguardo della nuova paternità ed in particolare con l'arrivo della sua prima figlia femmina: “Da ragazzo amavo il pallone, ora gioco a tennis, mi fa bene al fisico e alla testa, è un continuo dialogo con se stessi e dona un grande equilibrio psicologico. Poi mi piace andare a cavallo in campagna per evadere dal caos della città.. La nuova paternità? Sono tanto felice, è una grande gioia che corona un anno bellissimo. In tanti mi chiedono cosa vorrei fare che ancora non ho fatto, ebbene la mia lacuna era la mancanza di una figlia femmina e ora realizzo questo sogno”.

