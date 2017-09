Diluvio accoltellato alla gola / Il rapper aggredito in casa da una ragazza: "Sono vivo per miracolo"

rapper Diluvio

Il rapper Diluvio è stato vittima di un episodio gravissimo. Il portale bitchyf ha documentato l'episodio spiacevole. Qualche giorno fa una ragazza l’ha accoltellato al collo e lui ha rischiato la vita. I medici hanno salvato il cantante, che è vivo per fortuna, infatti se la ferita fosse stata solo qualche centimetri più grande forse non ce l’avrebbe fatta. Diluvio ha deciso di non denunciare l’accaduto. Queste alcune parti del racconto del rapper: “Una ragazza dentro casa mia mi ha accoltellato sotto al collo. Sono vivo per miracolo, se mi prendeva la vena mi avrebbe ucciso. - esordisce con parole fredde e forti Diluvio, che ancora racconta - Questa persona era alterata dall’alcool. Io gli ripetevo in continuazione togli il coltello togli il coltello togli il coltello, glielo avrò ripetuto almeno 15 volte, gli ho detto anche “questo è 1.000 modi per morire” riferendomi al programma su Dmax, ma lei niente continuava finché non mi ha trafitto bucandomi".

DRAMMA PER IL RAPPER DILUVIO

Il racconto si è fatto poi ancora più cruento: "ovviamente è uscito tantissimo sangue era sparso per tutta la casa, mi sono subito sentito senza energie poi lei ha chiamato l’ambulanza e sono venuti a prendermi portandomi all’ospedale dove mi hanno medicato mettendomi dei punti di sutura". Marco Boserup - nome all'anagrafe del rapper - è stato di recente protagonista di una polemica con la tronista Rosa Perrotta. Il rapper la definì "una gold digger ed una arrivista", ritenendo fosse risultata piuttosto ipocrita nel suo percorso a "Uomini e Donne". Il cantante ha parlato di un video girato per lui in un hotel a Roma, millantando di ipotetiche avance fatte persino di fronte all'ex fidanzato della ragazza, da lui definito come "un riccone non di bell'aspetto".

© Riproduzione Riservata.