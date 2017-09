ELEONORA PEDRON/ “A Max Biaggi voglio un gran bene!” (Verissimo)

Eleonora Pedrona Verissimo

ELEONORA PEDRON, E' TOMMY VEE IL NUOVO AMORE?

Nel salotto televisivo di Verissimo sapientemente condotto da Silvia Toffanin, farà il proprio ingresso Eleonora Pedron, showgirl, attrice e modella italiana. La Miss Italia del 2002 nata nel 1982 sarà protagonista di una bellissima intervista nella quale non solo parlerà del proprio futuro professionale ma anche quanto sta accadendo nella propria sfera sentimentale. Infatti, dopo aver chiuso la lunga storia d’amore che l’ha vista legata al campione di motociclismo Max Biaggi dal quale ha avuto due figli Ines Angelica e Leon Alexander, e quella con Daniele Conte fratello dell’attuale allenatore del Chelsea, la bella Eleonora sembra aver dato vita ad un flirt con l’ex concorrente del Grande Fratello e dj Tommy Vee. I due, infatti, sono stati sorpresi insieme nello scorso mese di agosto ad Ibiza lasciando trasparire una certa sintonia. A confermare il tutto è stata la stessa Pedron dichiarando “Stiamo bene è nata una bella sintonia”.

IL RAPPORTO CON MAX BIAGGI

Naturalmente, come si evince dalle anticipazioni che stanno rimbalzando in rete, nel corso dell’ospitata a Verissimo Eleonora Pedron ha avuto modo di parlare del suo ex Max Biaggi ed in particolare del terribile incidente che lo ha visto vittima alcuni mesi fa. L’ex Miss Italia rimarcando quanto gli voglia bene ha tenuto a sottolineare come anche lei gli sia stata vicino nelle prime ore post incidente: “Quando ho saputo dell’incidente mi è crollato il mondo addosso. Siccome mi avevano detto che era molto grave ho pensato al peggio. Max è il papà dei miei bambini e mi sono rivista io senza mio padre. Sono stata molto male... Voglio un gran bene a Max Biaggi e gliene vorrò sempre ... Ero già lì, ma sono andata subito all’ospedale perché mi sono spaventata. In ogni caso anche se non fossi stata a Roma, avrei preso subito un aereo per andare a trovarlo. Ora sono felice che sia in via di guarigione”.

ELEONORA PEDRON: "I NOSTRI FIGLI SONO LA MIA PRIORITÀ"

Eleonora Pedron protagonista del salotto del sabato di Silvia Toffanin, Verissimo, a una settimana di distanza dall'intervista rilasciata da Max Biaggi, che ha parlato per la prima volta dopo il grave incidente in moto. Non è mancato un riferimento al rapporto attuale con la ex compagna: «È sempre la mamma dei miei figli. Il rapporto è buono, molto civile. C'è molta elasticità. I bambini vivono a tre minuti di macchina da casa mia e posso vederli in ogni momento». Non li ha visti subito però, Ines e Leon, quando è finito in ospedale, perché non voleva che rimanesse loro impressa l'immagine del padre in una situazione critica. Ha dovuto attendere e non è stato affatto facile: «È stata dura aspettare di vederli il giorno del mio compleanno, ma ero più presentabile, ed è stato emozionante, una delle cose più belle della mia vita. Loro sono al primo posto della classifica delle mie priorità».

© Riproduzione Riservata.