Emma Marrone e Fabio Borriello di nuovo insieme?/ I fans a caccia di indizi dopo le foto di Spy

Emma Marrone e Fabio Borriello

Emma Marrone e Fabio Borriello sono tornati insieme? E’ la domanda che si pongono i fans di Emma Marrone che protegge la sua vita privata da ogni gossip. La cantante continua a dichiararsi single ed, effettivamente, sui social, non ci sono molto indizi che fanno pensare alla presenza di un uomo nella sua vita. Tuttavia, alcuni fans di Emma sono convinti che, dalla scorsa primavera, sia tornata tra le braccia di Fabio Borriello. Nelle ultime settimane, così, sono andate a caccia di indizi notando alcune similitudini tra le foto postate dalla cantante e quelle del calciatore. Emma, negli scorsi giorni, è stata a Milano da dove ha postato la foto di una colazione per due. I followers della fanpage della coppia hanno subito pensato che i due si trovassero insieme. Una fan, così, ha scritto al Vicolo delle News elencando tutti gli indizi che confermerebbero il ritorno di fiamma tra Emma e Fabio Borriello. “Ciao ragazze…avevo letto un po’ di tempo fa un articolo su Emma e Fabio che avevano ripreso a frequentarsi e …ieri Emma è stata vista nello stesso ristorante dove tutti i giorni Fabio va a pranzare… Lei poi ieri mattina ha postato una colazione per due, cosa che di solito non fa e da una foto che ha messo sembra fosse nella stessa casa di Fabio…c’è la stessa porta particolare che separa le due stanze. E la mamma di Fabio che ha commentato sotto un video postato dalla manager di Emma qualche settimana fa? Altro indizio e se tre indizi fanno una prova”. Il settimanale Spy, inoltre, ha pubblicato le foto di Fabio in compagnia di una misteriosa mora alludendo alla possibilità di una reazione della stessa Emma.

EMMA MARRONE SINGLE

Emma Marrone e Fabio Borriello si sono lasciati da tempo ma il nome del fratello di Marco continua ad essere accostato a quello della cantante salentina che, poche settimane fa, durante una diretta su Instagram, nel leggere l’ennesima insinuazione sulla sua vita privata, ha interrotto il collegamento con i fans. Emma, infatti, ha sempre dichiarato di essere single e la sua estate lo dimostra. La cantante, infatti, ha trascorso le vacanze in compagnia degli amici con cui si è anche concessa qualche serata mondana alla Milano Fashion Week 2017. Durante la settimana della moda milanese, infatti, Emma, insieme all’amica e manager Francesca Savini e agli amici Paolo Stella, Ivano Marino e Tea Falco si è concessa una serata di festa partecipando al party di Vogue a cui, tra l’altro, era presente anche Stefano De Martino. Il nome del ballerino napoletano è stato accostato ad Emma fino allo scorso giugno quando, alla festa di compleanno di Emma hanno partecipato sua sorella e due dei suoi migliori amici. Tra Emma e Stefano, però, nonostante i rapporti che la cantante continua ad avere con la sorella e gli amici di lui non c’è mai stato nessun ritorno di fiamma. Il like della mamma di Borriello, dunque, non rappresenta un indizio. Emma, infatti, riesce ad avere dei rapporti civili con i suoi ex e le persone della loro vita. I fans, sui social, si dividono. Molti sognano di vedere Emma innamorata e felice accanto ad un nuovo compagno mentre altri continua a raccogliere indizi su un ritorno di fiamma di Borriello che, a detta di molti, sarebbe fidanzato con un’altra ragazza con cui avrebbe trascorso anche tutta l’estate.

© Riproduzione Riservata.