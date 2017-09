FEDERICA PELLEGRINI/ Un nuovo amore dopo la rottura con Filippo Magnini? (Verissimo)

Federica Pellegrini a Verissimo

FEDERICA PELLEGRINI E LA FINE DELLA SUA STORIA CON FILIPPO MAGNINI

Federica Pellegrini sarà ospite della puntata di Verissimo che Canale 5 trasmetterà il prossimo sabato 30 settembre. L'occasione sarà dunque perfetta per raccontare a Silvia Toffanin le novità della sua vita dopo le medaglie vinte in estate e soprattutto le tante novità riguardanti la sfera sentimentale. Proprio al termine dei Mondiali di Budapest, nei quali è stata ancora una volta grande protagonista, la campionessa di Mirano (Venezia) aveva messo definitivamente la parola alla sua lunga storia d'amore con Filippo Magnini, il primo ad abbracciarla anche al termine della sua ultima gara. Proprio colui che in passato le era stato vicino nella buona e nella cattiva sorte, ha voluto condividere il nuovo traguardo, giunto nel momento più difficile della loro storia d'amore. Le parole di Magnini, pubblicate su Instagram, avevano confermato la sua emozione: "Finalmente ti sei ripresa il posto che ti spetta!!!". Dopo quell'ultimo incontro, le strade di Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono divise e ora la nuotatrice italiana ha deciso di godersi la sua nuova vita da single, prendendosi tutti gli spazi ai quali aveva rinunciato in passato.

LE DICHIARAZIONI A VERISSIMO: "MI STO PRENDENDO I MIEI SPAZI"

Nel corso dell'estate alcuni rumors avevano avvicinato Federica Pellegrini a Gabriele Detti, uno dei nuotatori con i quali aveva condiviso la recente esperienza ai Mondiali di Budapest. Ma tale voce si è dimostrata presto inesatta, come confermato dalla stessa campionessa veneta anche nel salotto di Verissimo: "Ero fidanzata da tanti anni, adesso mi sto prendendo i miei tempi e i miei spazi", ha precisato ai microfoni di Silvia Toffanin, raccontando anche qualche dettaglio in più sulle sue recenti vacanze estive. "Tutti gli anni facciamo una settimana di vacanza tra amiche. Quest’anno abbiamo deciso di andare a Formentera. È stata la mia prima vacanza da single, però è stata divertente come gli altri anni". Per quanto riguarda il suo futuro nel nuoto, la Pellegrini ha le idee molto chiare e, anche se non più giovanissima, dichiara di non avere intenzione di ritirarsi per il momento: "È ancora troppo presto per ritirarmi. L’obiettivo è andare a Tokyo (nel 2020 ndr), come ci arrivo non si sa, ma l’obiettivo è questo. Avrò 32 ani, che nel nuoto non è proprio un’età facile. Il tempo passa velocissimo".

UN FUTURO DA ALLENATRICE?

Nella puntata di Verissimo in onda il prossimo 30 settembre, Federica Pellegrini parlerà anche dei suoi programmi a lungo termine. Pur consapevole di non avere intenzione di ritarsi fino alle Olimpiadi di Tokyo, la nuotatrice veneta pensa di poter dare ancora molto al mondo del nuoto anche al termine della sua attività agonistica. Il suo obiettivo sarebbe quello di diventare allenatrice, prendendo esempio da tutti i validi maestri con i quali ha collaborato nella sua lunga carriera. Ma ha le idee chiare sul suo ruolo e sul suo comportamento con i nuotatori: "Sarei molto cattiva come allenatrice, come lo sono stati con me, quindi non so se avrei molti allievi. Arrivo da una scuola di allenatori tosti, sarei tosta anch’io". E mentre pensa al suo futuro nel nuoto, la Pellegrini continua anche a strizzare l'occhio al mondo della moda. Qualche giorno fa, si è infatti cimentata nel ruolo di modella alla sfilata di Rafaela D'Angelo, clicca qui per vedere il video di quella che lei stessa ha definito 'un'esperienza molto divertente'.

