FORZA D'URTO/ Su Rete 4 il film con Brian Bosworth e Joe Torry (oggi, 30 settembre 2017)

il film d'azione in seconda serata su Rete 4

NEL CAST BRIAN BOSWORTH

Forza d'urto 2, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 30 settembre 2017 alle ore 23.15. Una pellicola d'azione con il titolo in lingua originale Back in business ed è stata realizzata nel 1997, diretta da Philippe Mora ed interpretata Brian Bosworth, Joe Torry, Dara Tomanovich, Alan Scarfe, Aubrey Beavers e Brion James. Brain Brosworth, l'attore che interpreta il personaggio di Joe Huff, è anche un ex giocatore di football americano. La sua filmografia non è costellata da grandi successi, ma tra i film a cui ha preso parte ricordiamo L'altra sporca ultima meta, Three Kings e Forza d'urto. Quest'ultimo è il prequel di Forza d'urto 2. Lance Henriksen, che veste i panni di Chains Cooper, è famoso per le sue interpretazioni in film come La casa 7, Il colore della notte, Ceneri alle ceneri - Pumpkinhead 3, Alone in the dark e Appalloosa. Nella saga di Alien ha interpretato l'androide Bishop. Il prequel di Forza d'urto 2 ottenne un discreto successo di pubblico e critica, grazie ad una trama solida e ben strutturata. Il sequel, invece, non ha ottenuto lo stesso riscontro positivo. Al contrario, i siti di recensioni cinematografiche affossano sistematicamente la seconda pellicola di Forza d'urto, diretta da Philippe Mora. La grande colpa, seconda alcuni, è stata quella di aver modificato lo spirito della storia e di aver voluto imitare troppo altre pellicole, in primis Bad Boys. Un imitazione mal riuscita, per giunta. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

FORZA D'URTO 2, LA TRAMA DEL FILM

La storia racconta di un agente di polizia ormai in congedo. L'uomo viene contattato da un suo amico e collega in stanza al FBI. La missione è quella di eliminare una gang di narco trafficanti e di scoprire se alcuni poliziotti sono stati corrotti dal sistema criminale, appoggiando il traffico di droga. Indagando a fondo sulla questione, il protagonista scoprirà con sua grande sorpresa che la band criminale che gestisce gliscambi di droga è formata dagli stessi poliziotti che anni prima lo avevano costretto ad allontanarsi dalla polizia. Per l'uomo sarà l'opportunità giusta per assicurarli alla giustizia e per riscattarsi personalmente.

© Riproduzione Riservata.