GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Ed. 2, news dalla casa: dopo "i gay e i drogati", la De Lellis ancora nella bufera

Grande Fratello Vip 2017

L’edizione del Grande Fratello Vip 2017 si è aperta sotto i migliori auspici, ma di recente i concorrenti che compongono il cast si sono lasciati andare a frasi spesso omofobe e comportamenti che hanno fatto indignare i tanti telespettatori. Fra le celebrità che sono finite al centro della bufera c’è anche Giulia De Lellis, che di recente ha sorpreso tutti i fan in ascolto con una frase che nei giorni scorsi ha fatto il giro del web: “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio”. L’esperta di tendenze si è giustificata tirando fuori dal cilindro la carta dell’ipocondria, ma nella giornata di ieri, così come riporta Bitchyf.it, si è resa protagonista dell’ennesimo strafalcione in diretta tv. Parlando con Simona Izzo di un’amica dell’attrice, morta a causa dell’Aids, pare che l’ex corteggiatrice le abbia chiesto “ma stavi attenta con le bottigliette d’acqua?”, dimostrando una certa impreparazione sui metodi di trasmissione del virus. Riuscirà a cavarsela anche questa volta? Sui social,intanto, il pubblico è già sul piede di guerra: “Simona: 'avevo un’amica malata di Aids', Giulia: 'Ma stavi attenta con le bottiglie d’acqua?' L’ignoranza di questa donna è assurda”, e ancora: “L’ignoranza di GDL si è vista oggi quando ha creduto che l’Aids si trasmettesse con una bottiglia. Giulia fatti una cultura!”

MALGIOGLIO SMENTISCE CARMEN DI PIETRO

Le bugie, al Grande Fratello Vip 2017, hanno le gambe corte, ne sa qualcosa Carmen Di Pietro, che ieri sera, per la terza volta di fila, è stata smentita da Cristiano Malgioglio, che a Lorenzo Flaherty e Luca Onestini, ha raccontato una versione dei fatti assai differente sul suo passato fatto di povertà e nottate sui treni. “Carmen ha detto che non aveva soldi e dormiva sui treni, ma così ha fatto sembrare che fosse una povera senza fissa dimora, invece dormiva sui treni perché magari aveva il provino alle 10 del mattino e partiva prestissimo dal suo paese, così si appisolava lungo il tragitto. E’ diverso. Anche le rosette con la cipolla, non è vero niente! Lei cercava di diventare famosa, non lavorava in quel periodo, ma aveva i soldi per mangiare”, ha rivelato il paroliere della Casa di Cinecittà, così come riporta Bitchyf.it. Carmen di Pietro, attualmente in nomination con Daniele Bossari, dovrà lasciare il reality di Canale 5 a causa delle sue numerose bugie?

