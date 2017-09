Gianmarco Onestini vs Soleil Sorgè / Lite e parole al veleno tra il fratello e la fidanzata di Luca

Gianmarco Onestini contro Soleil Sorgè

Non accennano a fermarsi le critiche per Soleil Sorgè. Non è stato perdonato e non è affatto piaciuto che la ragazza si trovasse pochi giorni fa in auto con Marco Cartasegna che, ricordiamo, condivideva il trono di Uomini e Donne con Luca Onestini. Tra i due ex tronisti non tirava buona aria visto che anche Marco palesò il suo interesse per la Sorgè. Questo spiega perchè a Luca potrebbe non fare affatto piacere che i due si trovassero insieme in auto e perchè non è piaciuto al fratello di Luca, Gianmarco Onestini. Quest'ultimo l'ha anzi presa molto male e in un primo momento ha così parlato attraverso una serie di Instagram stories: "È una cosa che non fa piacere a me e che non farebbe piacere neanche a Luca. Credo che occorra dimostrare maggiore sensibilità dato che Luca è dentro la casa e che certe cose non le può sapere. Quello là può essere tutto fuorché un amico. Forse solo un conoscente. Ci sono mille mezzi di trasporto. Ci sono autobus, taxi, metro. Il modo per evitare di salire in macchina con quello lì c'era".

COGNATI IN GUERRA!

Dopo giorni di silenzio, Soleil ha deciso di dire la sua nel corso di un'intervista a "Non succederà più" su radio Radio, e le parole per Gianmarco sono state ben altro che dolci: "Gianmarco e Federica (Benincà, ex di Cartasegna, ndr) avevano solo interesse a far parlare di loro! A me hanno sempre insegnato che i panni sporchi si lavano a casa, qui tra l’altro i panni non erano nemmeno sporchi, quindi…". Un botta e risposta al veleno che però non si ferma qui, perchè lette le dichiarazioni di Soleil, Gianmarco ha voluto mettere un punto, dichiarando che tutto ha fatto fuorchè chiarire la sua presenza in auto con Marco Cartasegna e sottolineando di non averla insultata a sua differenza. Il piccolo Onestini ha poi concluso: "Cara mia, mi dispiace ma hai fatto un’altra pessima figura!” La questione è chiusa?

