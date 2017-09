IO SO CHE TU SAI CHE IO SO/ Su Iris il film con Alberto Sordi (oggi, 30 settembre 2017)

il film comico in prima sera su Iris

ALLA REGIA ALBERTO SORDI

Io so che tu sai che io so, il film in onda su Iris oggi, sabato 30 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola comica del 1982 diretta ed interpretata da Alberto Sordi, accanto a lui, nei panni di Livia Bonetti, troviamo una straordinaria Monica Vitti. Il resto del cast di protagonisti è formato da Isabella De Bernardi, Salvatore Jacono, Giuseppe Mannajuolo, Ivana Monti, Micaela Pignatelli e Claudio Gora. Tra i film di maggior successo interpretati da Monica Vitti ricordiamo Il tango della gelosia, Camera d'albergo, L'altra metà del cielo, basta che non si sappia in giro, L'anatra all'arancia e Francesca è mia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO SO CHE TU SAI CHE IO SO, LA TRAMA DEL FILM

Fabio e Livia Bonetti sono sposati da tanti anni e trascorrono assieme una vita matrimoniale all'apparenza serena e spensierata. Fabio dedica gran parte delle sue giornate al suo lavoro ed alla grande passione che nutre per il calcio. Una mattina, nota che sua moglie è inseguita da un misterioso detective privato che la immortala con foto e video. Si reca così presso l'agenzia investigativa per saperne di più ma scopre un banalissimo scambio di persone. A dover essere spiata avrebbe dovuto essere la proprietaria dell'appartamento in cui vivono i Bonetti, ovvero la signora Vitali. Fabio torna a casa tranquillo e sereno. Racconta l'accaduto alla moglie che sembra tutt'altro che felice. Fabio inizia così a sospettare che Livia le nascondi qualcosa. Il giorno seguente scopre che sua moglie si è recata presso l'agenzia investigativa per recuperare tutte le foto ed i video che la immortalano per poi nascondere il tutto in garage. Si reca così nella sua casa in campagna dove passa al setaccio tutto il materiale, scoprendo che Livia conosce la verità circa la sua relazione extra coniugale con Valeria, la sua collaboratrice. In quei giorni, le due donne si sono incontrate per parlare di Fabio. La cosa lo sconvolge e gli fa comprendere quanto sua moglie lo ami. Pochi giorni dopo, scopre sempre grazie al materiale dell'agenzia investigativa, che sta per morire a causa di una malattia molto grave e che Livia aveva preferito non comunicarglielo per proteggerlo. Fortunatamente, proseguendo con la visione dei filmati scopre che si è trattato di un equivoco e che in realtà, è in formissima. In un ulteriore video, Fabio scopre il tradimento di sua moglie con il medico Ramon ma comprende che alla base del comportamento di Livia ci sono tanti suoi errori. Questa storia permetterà ai coniugi Bonetti di rivitalizzare il loro rapporto, scoprendosi più che mai innamorati l'uno dell'altra.

