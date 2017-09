Il Segreto / Rogelia è morta! Viene uccisa da Ismael

Il Segreto

Il Segreto torna oggi su Canale 5 per una nuova puntata nella quale la crudeltà di Ismael toccherà il suo apice, almeno per il momento. Il terribile individuo scoprirà che Rogelia ha dei sospetti sulla sua vera identità, al punto da essersi introdotta nella sua stanza per rubare gli articoli di giornale da lui posseduta. Trovando la governante con simili importanti documenti, Ismael compirà il peggior gesto possibile: si libererà di Rogelia e la spingerà giù dalla finestra. La donna morirà sul colpa e a nulla servirà l'intervento dei familiari per una disperata rianimazione. Camila sarà la più scossa per questo avvenimento e vivrà una vera crisi di nervi, rendendo indispensabile l'intervento di Lucas (in partenza da Puente Viejo insieme al piccolo Marcos). Il dottore sarà costretto a somministrarle dei tranquillanti, temendo che la salute del nascituro possa subirne le conseguenze. Anche Beatriz sarà disperata per quanto, ma ancora non sospetterà l'identità del vero colpevole di tale crimine.

Raimundo si trasferisce da Donna Francisca

Il ritorno di Cristobal Garrigues a Puente Viejo ha causato la grande preoccupazione di Raimundo, convinto che l'ex Intendente possa prendere di mira sia Emilia che Donna Francisca. Nell'appuntamento odierno con Il Segreto, Ulloa deciderà quindi di correre ai ripari per evitare che possano ripetersi i drammi di qualche mese prima. Dopo essere stato tranquillizzato riguardo la mancanza di interesse verso Emilia, Raimundo deciderà di schierarsi in prima fila per proteggere la Montenegro da eventuali nuovi intrighi ai suoi danni. Per questo, prenderà una decisione sorprendente se consideriamo i rapporti non certo ottimi di qualche settimana fa: il padre di Tristan accetterà di trasferirsi alla casona, per la gran gioia della sua ex compagna. Fe e Mauricio verranno informati di tale provvedimento e ne saranno felici e, a sorpresa, anche Emilia non avrà nulla da obiettare a differenza di quanto accaduto in passato.

© Riproduzione Riservata.