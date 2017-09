LE AVVENTURE DI TADDEO L'ESPLORATORE/ Su Italia 1 il film d'animazione di Enrique Gato (oggi, 30 settembre)

il film d'animazione nel preserale di Italia 1

ENRIQUE GATO ALLA REGIA

Le avventure di Taddeo l'esploratore, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 30 settembre 2017 alle ore 19.15. Una pellicola d'animazione e avventura con il titolo originale (Las aventuras de Tadeo Jones) di produzione spagnola ed è stata diretta da Enrique Gato. Il film venne distribuito nelle sale cinematografiche spagnole a partire dal 31 agosto 2012. Nella versione italiana, i doppiatori che hanno prestato le voci ai personaggi protagonisti del film sono Gianfranco Miranda, Alessia Amendola, Simone D'Andrea, Marco Mete, Riccardo Peroni e Pino Ammendola. Las aventuras de Tadeo Jones rappresenta la trasposizione cinematografica di un cortometraggio dedicato a Taddeo, distribuito nel novembre del 2004. Il cortometraggio ebbe così tanto successo che i produttori si misero subito all'opera per realizzare un film. I personaggi principali, oltre a Taddeo Jones, sono Jeff, Sara, il professor Lavrof e Freddy. Come è intuibile dalla trama e dal cognome del protagonista, la storia trae molti spunti dal personaggio di Indiana Jones. Nel nostro Paese il film Le avventure di Taddeo uscì nell'aprile del 2013, con circa otto mesi di ritardo rispetto alla programmazione americana. Gli incassi furono da record. La pellicola ha incassato oltre 100 milioni di dollari, a fronte di un budget di solo 8 milioni. Nel corso dell'autunno 2017, uscirà un sequel intitolato Taddeo Jones: Il ritorno dell'Eroe, sempre diretto da Enrique Gato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE AVVENTURE DI TADDEO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista de Las aventuras de Tadeo Jones è Taddeo, un bimbo rimasto orfano dei genitori che sogna di diventare un grande e famoso esploratore. Passano gli anni, ed il sogno di Taddeo continua a rimanere tale, nonostante lui sia diventato ormai adulto e faccia il muratore. Ma il destino ha finalmente deciso di fargli un regalo. La sua più grande avventura inizia quando il suo caro amico Humbert, un professore ed archeologo, gli chiede di sostituirlo. Humbert avrebbe dovuto prendere parte ad una spedizione molto delicata per riportare alla luce una misteriosa tavola in grado di aprire le porte di una città perduta da millenni. La città in questione è Paititi, un centro appartenuto alla civiltà inca che nasconde un tesoro inestimabile.

