MARCO PREDOLIN / Grande Fratello Vip, la fidanzata Laura Fiini lo difende: "Chi lo ha offeso non lo conosce"

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

Le affermazioni di Marco Predolin dalla casa del Grande Fratello Vip continuano a scatenare critiche e disappunto da parte di molti telespettatori del programma condotto da Ilary Blasi. Sono soprattutto i riferimenti agli omosessuali a non risultare affatto graditi, al punto che nel corso della puntata serale dello scorso lunedì Alfonso Signorini ha rimproverato il concorrente, accusandolo di avere perso il controllo parlando di Cristiano Malgioglio. Nonostante Marco Predolin abbia cercato di dare una spiegazione sensata alle sue intenzioni, la querelle è stata momentaneamente accantonata, con la promessa di Ilary Blasi di riprenderla in considerazione nel serale di lunedì 2 ottobre. In attesa di quella che sarà sicuramente una nuova tirata d'orecchie (qualcuno ipotizza persino una espulsione), è la fidanzata di Marco Predolin a prendere la parola, esprimendo il suo punto di vista in una recente intervista rilasciata al settimanale Spy. In essa la donna ha cercato di chiarire come sia il vero carattere di Marco, confermando persino di essere stata minacciata a causa di quando accaduto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: le dichiarazioni di Laura Fiini

Quanto sta accadendo davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, non convince affatto Laura Fiini secondo la quale Marco Predolin è stato frainteso fin dall'inizio: "Si è lasciato andare senza dar peso alle parole e dimenticandosi completamente delle telecamere. Il problema è che lo ha fatto verso Malgioglio e non verso un eterosessuale, diversamente forse non avrebbe suscitato tutto questo clamore, ma Marco non ha pensato a questo perché in lui non c'è il pregiudizio e su questo che è cascato". La donna, legata sentimentalmente ad uno dei conduttori più in voga negli anni '90, ha quindi aggiunto: "Ho ricevuto minacce per le parole del mio fidanzato. Ma di cosa stiamo parlando? E' pur sempre il Grande Fratello, un reality, un gioco televisivo, non la vita reale. Chi ha offeso e umiliato il mio compagno, non lo conosce lontanamente. Mi fa molto tristezza tutto questo". Laura Fiini si è comunque detta certa che il fidanzato alla fine se la caverà, grazie alla sua intelligenza:

