Marco Predolin/ La compagna Laura Fiini lo difende: "Io minacciata"

Marco Predolin, Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 2017 sta per tornare in tv e proprio lunedì sera potrebbe arrivare il momento dei chiarimenti. In questi giorni si è parlato molto di omofobia e delle frasi "infelici" di Giulia De Lellis e Marco Predolin. Quest'ultimo, in particolare, è stato affrontato a muso duro da Alfonso Signorini che ha sottolineato la brutta frase detta nei confronti di Cristiano Malgioglio che lui stesso però non ricordava. In casa la tensione è stata alle stelle proprio come fuori dalla casa. Da una parte ci sono i fan di Uomini e donne pronti a puntare il dito contro Giulia De Lellis e il suo comportamento, mentre dall'altra c'è il pubblico di Canale 5. Purtroppo le cose stanno peggiorando per Predolin ma la denuncia della sua compagna Laura Fiini ha fatto capire maggiormente quello che sta succedendo. La donna si è confidata al settimanale Spy parlando di minacce e di un vero e proprio complotto contro il conduttore che mai si è espresso così.

MINACCE E COMPLOTTI CONTRO MARCO PREDOLIN?

Ora a parlare è la sua fidanzata Laura Fiini che, in un’intervista rilasciata al settimanale Spy, si lascia andare ad un lungo sfogo, stanca dei continui attacchi che riceve per le frasi e gli appellativi che il suo compagno ha riservato al paroliere. La donna ha deciso di difendenderlo a spada tratta: "Si è lasciato andare senza dar peso alle parole e dimenticandosi completamente delle telecamere. [...] Non c’è dolo, ma c’è l’errore volontario. Ho ricevuto minacce per le parole del mio fidanzato. Ma di cosa stiamo parlando? E’ pur sempre il Grande Fratello, un reality, un gioco televisivo, non la vita reale. Chi ha offeso e umiliato il mio compagno, non lo conosce lontanamente. Mi fa molto tristezza tutto questo". Per la Fiini sembra che ci sia un vero e proprio complotto che punta tutto sull'uscita di scena del conduttore.

