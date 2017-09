Martin Castrogiovanni/ Dalla pista di Ballando con le Stelle alla conduzione di Tu si que vales

Martin Castrogiovanni

Martin Castrogiovanni è il conduttore di Tu si que vales assieme ad Alessio Sakara e affiancherà Belen Rodriguez nella nuova edizione del programma in partenza oggi su Canale 5. Nato in Argentina da genitori di origini italiane, Castrogiovanni è un volto noto nel mondo dello spettacolo per aver partecipato all'ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove ha gareggiato in coppia con la ballerina Sara Di Vaira. Ospite di Ale e Franz nella quarta stagione di “Buona la prima”, Castrogiovanni ha già avuto esperienze da conduttore sul canale DMax del gruppo Discovery, dove ha condotto “Il più forte” insieme al collega Alessio Sakara. “Siamo pronti, ci vediamo sabato alle 21.10 su #canale5 per @tusiquevales_it " @SakaraLegio #tefidideme dobbiamo aspettare #Belen e si parte”, ha annunciato il conduttore in un recente post su Twitter, dove non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura sul piccolo schermo.

MARTIN CASTROGIOVANNI E IL SUCCESSO NEL RUGBY

Al timone di Tu si que vales, questa sera ci sarà Martin Castrogiovanni, showman di origini argentine che vanta una gloriosa carriera come rugbista. La passione per il rugby, infatti, lo portò in Italia già nel 2001, quando a vent'anni ottenne il primo ingaggio da professionista nel Calvisano. In questa occasione vinse una Coppa Italia e nel 2001, grazie alle sue origini italiane, riuscì ad accedere alla Nazionale. Nel 2003 prese parte per la prima volta al Sei nazioni e successivamente partecipò alla Coppa del Mondo di rugby 2003 in Australia. Nel 2006 si trasferì in Inghilterra, dove si aggiudicò il titolo nazionale nella Premiership con il Leicester e fu il primo pilone a ottenere il prestigioso riconoscimento come “miglior giocatore dell'anno”. Convocato per la terza volta consecutiva nella Coppa del Mondo di rugby nel 2011, fu confermato nel sei nazioni nel 2012 e nel 2013. Nello stesso anno è stato introdotto nella Premiership Rugby Hall of Fame ed è, a oggi, l’unico giocatore Italiano ad aver avuto questo prestigioso riconoscimento.

