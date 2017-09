NCIS - Los Angeles 8/ Anticipazioni del 30 settembre: Callen e Anna di nuovo insieme!

NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 30 settembre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo "L'ape regina". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra viene chiamata ad indagare sull'aggressione ad un anziano, che in seguito è stato rapito da due finti soccorritori. Intanto, Kensi continua ad affrontare la terapia con Nate (Peter Cambor), che non è ancora sicuro di poterle permettere di rientrare al lavoro. Dopo qualche botta e risposta, finalmente l'ex cecchina riceve la sua autorizzazione. Il team indaga invece sulla vittima e sul nipote, un Tenente della Marina, che è scomparso come l'anziano. Grazie ai sistemi satellitari, Warren Miller (Connor Weil) viene ritrovato in una zona isolata quasi in fin di vita, dopo essere stato drogato dai rapitori del nonno. Sam (LL Cool J) e Callen (Chris O'Donnell) sono costretti ad agire nell'immediato ed a procedere con il trasporto dell'ufficiale in ospedale. Hetty (Linda Hunt) informa poi la squadra che Miller era collegato ad un'indagine segreta dei federali e riferisce poi a Callen che Owen (Miguel Ferrer) si trova in cura in una clinica, da qualche parte. Hetty confessa poi al suo pupillo che suo padre si trova in America e che ha sorvegliato spesso il marito di Alex (India de Beaufort), la sorellastra di Callen, di recente.

Intanto, Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi si introducono di nascosto nella casa di cura del nonno di Miller per scoprire chi lo ha avvicinato nel periodo precedente al rapimento. Callen invece chiede apertamente al padre perché stia indagando su Pacey Smith (Mike Erwin), ma solo dopo scopre che lo ha già rapito e rinchiuso nel suo bagagliaio. Grazie all'agente segreto Dechamps (Marsha Thomason), Sam scopre invece che Miller potrebbe aver rubato un'importante moneta da collezione. Il padre di Miller era infatti impiegato alla Zecca e le autorità credono che fosse il ladro e che in seguito abbia consegnato la moneta al figlio. Concludono poi che durante il loro incontro alla casa di riposo qualcuno potrebbe aver origliato la loro conversazione. Deeks risale così ad un altro veterano Edward O'Boyle (Martin Mull) e Nell (Renée Felice Smith) scopre che ha diverse identità. Nel frattempo, Callen ed il padre scoprono che Pacey è in realtà un informatore della Polizia.

Dopo aver scoperto che i complici di O'Boyle e della sua partner sono i rapitori di Miller, la squadra continua a seguire il piano per non insospettire i due criminali. Una volta concluso il caso, Callen ed il padre decidono di non nascondere più la verità ad Alex e di rivelarle chi siano in realtà. Hetty invece viene informata da un'infermiera che Granger è scomparso improvvisamente e che deve essere fuggito dalla clinica eludendo la sorveglianza.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 17 "L'APE REGINA"

Nell'episodio di questa sera di NCIS: Los Angeles 8, una rilevante fetta della trama riguarderà Sam. All'agente più longevo della squadra il compito di ritornare ad indagare su un vecchio caso legato al narcotraffico e ad un famigerato criminale conosciuto come King. Sam dovrà quindi agire sotto copertura per potersi infiltrare nell'ambiente ed avvicinarsi al leader della gang, ma con sua sorpresa scoprirà che la persona che ritiene responsabile del traffico di droga è solo una pedina. King è inoltre una donna e dalle informazioni ottenute, sembra che abbia stretto un accordo particolare con Zeus. Intanto, Callen ha modo di rivedere Anna. Fra loro l'intesa non è di certo mai cessata ed avranno modo di riprendere alcuni vecchi discorsi rimasti in sospeso. I due agenti tuttavia non hanno tenuto conto della possibile incursione di Hetty, che non tarderà ad interrompere il loro incontro romantico a lume di candela. Il direttore dell'NCIS affiderà infatti loro una missione particolare, proteggere un prigioniero e fargli da scorta fino a destinazione.

© Riproduzione Riservata.