NCIS - New Orleans 3/ Anticipazioni del 30 settembre: Elvis torna per tormentare Pride

NCIS - New Orleans 3, in prima Tv su Rai 2

NCIS - NEW ORLEANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 30 settembre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Il ritorno del re". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra inizia ad indagare sulla morte di un ufficiale, ritrovato completamente ustionato e recuperato dalle acque. Dato che Sebastian (Rob Kerkovich) è assente, Loretta (CCH Pounder) deve avere a che fare con una novellina non all'altezza delle immagini forti dell'obitorio. Facendo una prima indagine, la squadra scopre che la vittima è proprietario di una barca, che tuttavia è stata prelevata nei giorni precedenti all'omicidio da un altro uomo.

Dopo essere risaliti a Darren Meade (David Kallaway), Sonja (Shalita Grant) capisce con orrore che King (Scott Bakula) si trova a bordo della stessa petroliera in cui lavora il criminale. In quel momento, King parla con Meade e nota che ha dei livi sul corpo, dovuti ad una scottatura da fiamma ossidrica. Intuisce al volo che gli sta mentendo e si ritrova a dover affrontare un corpo a corpo con Meade, riuscendo tuttavia a fuggire. King si nasconde dietro le struttura a bordo della petroliera e scopre che Meade non sta agendo da solo, ma con il supporto di altri due colleghi. I tre si mettono d'accordo su come uccidere Pride e farlo apparire come un incidente, mentre il leader dell'NCIS trova delle armi di fortuna e si nasconde all'interno del mezzo, in attesa di affrontare i tre uomini.

Poco dopo, viene raggiunto da Bonnie Madigan (Christine Woods), che si offre di aiutarlo per chiedere aiuto al resto della squadra. La donna vorrebbe uscire allo scoperto, ma Pride decide di puntare al trasmettirore, dato che una pioggia di proiettili potrebbe provocare la morte di qualche innocente. Nel frattempo, Sebastian affronta le esercitazioni con grande difficoltà, sia perché il suo istruttore è particolarmente severo, sia perché è in pensiero per le continue chiamate da parte del resto della squadra. Una volta raggiunti i macchinari, Bonnie scopre che la petroliera sta per esplodere a causa di un danno importante. LaSalle (Lucas Black) e Sonja scoprono invece grazie a Patton (Daryl Mitchell) che i tre criminali stanno agento dietro gli ordini di una terza persona o società e che le pompe che stanno per esplodere vengono controllate da remoto. Data l'emergenza in corso, Sebastian decide di lasciare l'addestramento per aiutare la squadra, consapevole di perdere la sua unica possibilità di diventare agente. Con soli dieci minuti di tempo per impedire l'esplosione, Pride riesce alla fine a convincere i tre criminali ad aiutarlo nell'impresa ed a seguire le direttive di Sebastian.

ANTICIPAZIONI DEL 30 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 13 "IL RITORNO DEL RE"

Nell'episodio di questa sera, la squadra di NCIS: New Orleans 3 dovrà fare i conti con una vecchia conoscenza di Pride. Sembra infatti che Elvis Bertrand stia guidando un gruppo di hacker che di recente ha sottratto al governo migliaia di documenti top secret. Il cyber criminale è inoltre conosciuto alla squadra per aver provocando un'ondata di scandalo, diffondendo alcune prove riguardo alla corruzione delle personalità più di spicco della città. Sembra tra l'altro che Elvis sia strettamente collegato con quattro omicidi che le autorità hanno attribuito al The Collective, il gruppo di hactivisti che ha scagliato contro i funzionari del governo. Intanto, Sebastian può completare il suo addestramento con successo e come sognato per diverso tempo, potrà rientrare nel team con il suo nuovo ruolo di agente speciale dell'NCIS.

© Riproduzione Riservata.