Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 30 settembre 2017

OROSCOPO DI PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 30 SETTEMBRE 2017

L'Ariete vive una giornata di agitazione che in qualche modo si fa sentire. Il Sole è in opposizione, c'è una questione da risolvere. Forse si deve trovare un punto d'accordo con persone lontane dalle posizioni. Dalla prossima settimana si inizia a parlare di novità. Prima di prendere una decisione bisogna essere più razionali che istintivi. Uno dei problemi di questo segno è proprio l'affrontare con troppa veemenza le cose. Il Toro vive un cielo che deve cambiare qualcosa, magari alcuni rapporti in una società. Si deve trovare il modo di rendere un sistema di lavoro più forte. La giornata è molto buona e magari a metà settimana si penserà a una strategia da portare avanti. Marte e Venere sono in buon aspetto, c'è una bella occasione per amare. Da parte del segno c'è la massima volontà, l'amore se è tranquillo e non deve avere sobbalzi si potrebbe avere a che fare con una persona più complicata e per questo si deve portare pazienza.

OROSCOPO IN PILLOLE

Torna come ogni giorno l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. In questi giorni sorge per l'Ariete la necessità di risolvere un problema che potrebbe essere legato a casa o ad alcune situazioni che si stanno vivendo in maniera troppo diretta. Attenzione a non eccedere nei toni della polemica. In questo periodo molti dei nati sotto il segno del Toro studiano delle strategie. Potrebbero esserci degli scossoni sotto il punto di vista dell'amore, ma non è detto che se si gestiscono le cose con tranquillità sia tutto più facile. A volte sarà necessario portare molta pazienza. Giove regalerà al Cancro come uno scudo che respinge gli attacchi e annienta il nemico. Il consiglio agli uomini del segno del Leone è di recuperare forza fisica, le donne invece dovrebbero recuperare l'amore. Attenzione però alle spese perché è un momento in cui il cuore tenero del segno potrebbe portare ad accettare situazioni fortemente sconvenienti.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere come cambia l'oroscopo, seguendo le indicazioni di Paolo Fox, da ieri a oggi sabato 30 settembre 2017. Il segno del Leone è portato in questa giornata ad essere arrabbiato con sé stesso, cosa che cambia radicalmente nelle ultime ventiquattro ore. Infatti ci si sente di aver vissuto dei momenti troppo complessi a causa di un cuore troppo tenero, nascosto dall'immagine di essere sempre duri e imponenti. L'Ariete vuole risolvere un problema e per questo è più attento di ieri, ma anche più stressato. Il Toro invece si volge al futuro e dimentica una settimana che non ha vissuto proprio al massimo. E' ora il momento di agire e magari per qualcuno anche di provare a pianificare con attenzione il futuro. Dal punto di vista dell'amore bisogna fare attenzione perché si rischia di vivere degli scossoni tutt'altro che entusiasmanti. Chi è tranquillo e vive le cose con calma potrebbe essere ripagato in maniera positiva anche dalla sorte.

