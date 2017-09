SE DIO VUOLE/ Su Rai 1 il film Marco Giallini e Alessandro Gassmann (oggi, 30 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Rai 1

Se Dio vuole, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 30 settembre 2017 alle ore 21.30. Una pellicola comica che è stata scritta e diretta da Edoardo Falcone nel 2015. Il cast è formato da Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada ed Edoardo Pesce. Marco Giallini ed Alessandro Gassman hanno già collaborato assieme in diverse occasioni, ovvero in film come Tutta colpa di Freud e Beata ignoranza. Il film ,Se Dio vuole, è uscito nei cinema a partire dal 9 aprile del 2015. Il film si chiude con un brano interpretato da Francesco De Gregori ed intitolato Cose. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SE DIO VUOLE, LA TRAMA DEL FILM

Tommaso, interpretato da Marco Giallini, è un noto chirurgo sposato con Carla, donna bella ma ormai ingrigita dagli anni ed arresa ad una vita priva degli ideali in cui credeva fermamente in gioventù. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Bianca ed Andrea. Bianca è sposata con Gianni e vive a pochi metri da loro. Andrea è uno studente universitario di Medicina. Quest'ultimo, improvvisamente cambia le sue abitudini, rintanandosi in camera ed uscendo di sera senza avvertire nessuno. Una sera, il padre decide di seguirlo e vedendolo salire su un motorino con un ragazzo, arriva alla conclusione che Andrea sia gay. In questo modo spiega anche il motivo per cui l'indomani, Andrea abbia annunciato di dover rivelare qualcosa di importante durante la cena. Tommaso torna a casa ed aggiorna sua moglie e Bianca di quanto accaduto. tutti assieme decidono di accogliere con estrema naturalezza la notizia dell'omossessualità di Andrea. Ma quest'ultimo, l'indomani, con grande sorpresa dei suoi familiari, annuncerà di voler diventare un sacerdote. Tommaso rimane sbalordito ma finge di appoggiare totalmente il figlio, pur essendo ateo. Inizia a seguire Andrea, con l'aiuto del genero Gianni, ed arriva ad incolpare Don Pietro della scelta di suo figlio. Tommaso non tollera che il suo Andrea butti all'aria una promettente carriera medica per qualcosa, che a suo dire, non esiste e non è dimostrabile. Don Pietro lo invita, così, ad assisterlo per un mese intero nel suo lavoro in parrocchia. Tommaso accetta e comprende che Don Pietro è un prete buono e disponibile. Nel corso di quel mese Tommaso capirà tante cose che lo porteranno a rivedere moti punti fermi della sua esistenza.

