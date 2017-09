STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Tu si que vales (sabato, 30 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, sabato 30 settembre 2017, la programmazione delle reti del Biscione propone interessanti proposte per i suoi telespettatori che di sicuro resteranno incollati allo schermo. Ma vediamo con una piccola anticipazione cosa ci aspetta sui canali Mediaset. Talent Show, film di vario genere, attualità, serie poliziesche e reality show compongono il palinsesto televisivo di questa sera con Canale 5 che dovrebbe prendersi il maggior numero di spettatori con il talent show "Tu si que vales". Interessanti anche il film d’animazione "Tarzan" che viene trasmesso su Italia 1, e il film drammatico "Tradita", in onda su Rete 4. Ma adesso, scopriamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Su Canale 5, la serata inizia alle 21.10 con il talent show "Tu si que vales", giunto alla quarta edizione. Un talent show al quale si possono iscrivere come concorrenti, persone di qualunque età e nazionalità, portando sul palco prove di qualunque genere, dai cantanti a i comici, ai giocolieri, etc. Le loro performances saranno come sempre giudicate da una giuria con diversi personaggi televisivi, tra cui Maria De Filippi, e da una giuria popolare che vede come capo Mara Venier. A condurre questa edizione sono il campione di rugby Martin Castrogiovanni, la soubrette argentina Belen Rodriguez, e Alessio Sakara. Alle 00.30 l’attualità con il programma TG5 Notte. La prima proposta della serata di Italia 1 alle 21.10, è un film d’animazione, intitolato "Tarzan", e basato sul personaggio creato da Edgar Rice Burroghs. In questa edizione, diretta da Reinhard Kloos, Tarzan e Jane, la sua compagna, devono affrontare un gruppo di mercenari che è stato inviato nella giungla dal capo della Greystoke Energies, un uomo senza scrupoli e di grande malvagità, che dopo la morte dei genitori di Tarzan, si è accaparrato la loro compagnia. Nell’incidente aereo nel quale hanno perso la vita i suoi genitori è stato coinvolto lo stesso Tarzan che dopo essersi miracolosamente salvato, si è adattato a vivere nella giungla. Alle 23.00 segue il film d’avventura intitolato "Due fratelli".

La vicenda è quella di due cuccioli di tigre che vivono in Cambogia e che dopo essere rimasti senza la madre, vengono separati l’uno dall’altro. Il primo diventa l’attrazione di un circo, mentre il secondo viene affidato al figlio del governatore. Dopo molti anni ed altrettante vicissitudini, i due cuccioli, diventati grandi, si ritrovano. Diretto da Jean-Jacques Annaud, ed interpretato da Guy Pearce, Freddie Highmore, Jean-Claude Dreyfus, David Gant, Vincent Scarito, Bernard Flavient e Philippine Leroy-Beaulieu Anche la programmazione di Rete 4 comprende due film, il primo, che inizia alle 21.15, è intitolato "Tradita", diretto da Peter Sullivan ed interpretato da Emmanuelle Vaugier, Cristine Prosperi, Zylan Brooks, Brian Krause, Santiago Segura, e Kati Salowsky. La vicenda narrata nel thriller è quella di una studentessa, che dopo aver terminato il college torna a casa e sospetta della doppia vita del patrigno. Dopo averlo visto in compagnia di una donna misteriosa, la donna fa una brutta fine. Alle 23.20 si passa al genere azione con "Forza d'urto 2", interpretato da Brian Bosworth, Dara Tomanovich, Joe Torry, Alan Scarfe e Brion Jones, con la regia di Philippe Mora.

Ad un ex poliziotto, Joe Elkhart, che si è fatto incastrare, viene tolto il distintivo, si trova così a lavorare per l’FBI in una operazione segreta. Ufficialmente lo scopo dell’operazione è quello di sgominare una banda di trafficanti di stupefacenti, ma in verità si indaga per scoprire quali siano i poliziotti corrotti. Del gruppo dei corrotti fanno parte anche i poliziotti che avevano incastrato Joe e quindi la lotta sarà molto cruenta. La 5, presenta alle 21.10 un film ricavato da uno dei romanzi di Rosamunde Pilcher, intitolato "Alla ricerca della felicità". Dopo essere stata tradita dal marito, Ella, trascurata anche da suo figlio Michael, cerca di rilassarsi da sola, con una vacanza sul mare. Il furto del suo portafogli la costringe e chiedere aiuto a Carol, una ragazza che gestisce un bar sulla spiaggia. Convinta dalla ragazza, Ella si trattiene per alcuni giorni nella località balneare ed ha la possibilità di conoscere Richard, il patrigno di Carol, che ha però rotto i rapporti con la ragazza a causa della morte della madre, della quale lo ritiene colpevole. Quando il figlio raggiunge Ella per farla tornare a casa, la donna non cede ed anche quando il marito cerca di far chiudere il bar reagisce e nel contempo riesce a far fare pace a Carol e Richard. Diretto da Stefan Bartmann ed interpretato da Marijam Agischewa, Colin Matthews, Dietrich Adam, Ty Glaser, Siemen Rhaak, Zoe Weiland e Daniel Roesner. Su Mediaset Extra, alle 21.15, dalla "casa", si seguono ancora le vicende dei concorrenti del "Grande fratello VIP" Su Iris dalle 21.00 il film commedia "Io so che tu sai che io so", nel quale un uomo scopre che la propria moglie è stata messa sotto pedinamento da parte di un investigatore privato. Quando va a parlare con l’investigatore l’uomo scopre che si è trattato di uno scambio di persona e quindi racconta l’episodio alla moglie.

Nel corso del racconto nota alcune stranezze da parte della moglie e questo lo fa insospettire. Diretto da Alberto Sordi, che è anche uno degli interpreti, insieme a Monica Vitti, Ivana Monti, Isabella De Bernardi, Claudio Gora, Salvatore Jacono, Cesare Cadeo, Giuseppe Mannajuolo, Pierfrancesco Aiello e Micaela Pignatelli. Film in prima serata, alle 21.10 anche su Italia 2, il film è d’azione e si intitola "Blu profondo", la vicenda di alcuni scienziati che cercano una cura contro il morbo di Alzheimer. Durante i loro esperimenti modificano il Dna di un gruppo di squali e questo comporta la modifica genetica degli animali che diventano più aggressivi ed intelligenti. Regia di Renny Harlin, con Saffron Burrows, LL Cool J, Thomas Jane e Jacqueline McKenzie. Su Top Crime, alle 21.10, un episodio della serie "C.S.I. New York", intitolato "Cuore di vetro", nel quale la squadra di Mac, si trova ad indagare sulla morte di un titolare di una industria discografica, Emery Gable. Il suo corpo viene trovato all’interno del suo appartamento letteralmente ricoperto di pezzi di vetro, e la testimonianza della sorella getta i sospetti su una donna che ha visto entrare nell’appartamento.

