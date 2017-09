STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Se Dio vuole e N.C.I.S. Los Angeles (sabato, 30 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, sabato 30 settembre 2017, il palinsesto di casa Rai propone molti film nella sua programmazione tra i quali quello in 1a visione "Se Dio Vuole", su Rai Uno, che dovrebbe essere il programma più visto, seguito dall’attualità di "Petrolio". Presente anche un programma di teatro, serie poliziesche ed il programma "Un giorno in Pretura" su Rai 3. La Isla Minima è il film thriller che invece approda nella prima serata di Rai 4, Rai Movie e Rai Premium continuano con la scelta dei film uno di genere guerra e l'altro drammatico, chiude la carrellata dei programmi rai 5 con il programma teatrale Le maratone di Peter. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno alle 21.30 va in onda il film commedia "Se Dio vuole", diretto da Edoardo Falcone ed interpretato da Marco Giallini, Laura Morante, Alessandro Gassmann, Ilaria Spada, Enrico Oetiker, Edoardo Pesce, Giuseppina Cervizzi, Carlo Luca De Ruggieri, Fabrizio Giannini, Alex Cendron, Annafoglietta e Silvia Munguia. La vicenda è quella di un famoso cardiochirurgo, Tommaso, la sua famiglia è composta dalla moglie Carla, e dai due figli, Bianca, moglie di Gianni e Andrea. Quest’ultimo studia medicina, come il padre, ed è molto promettente negli studi, ma un giorno annuncia alla famiglia che vuole diventare sacerdote. L’ispirazione per questo netto cambio di vita gli è stata data da Don Pietro, un prete che sembra quasi un "santone". Tommaso non accetta la decisione del figlio e cerca di conoscere Don Pietro, in modo da scoprirne i difetti per poi mostrarli al figlio e convincerlo a lasciare perdere questa scelta.

Ma con l’approfondirsi della conoscenza tra Tommaso e Don Pietro le cose cambiano. Alle 23.15, la programmazione prosegue con "Petrolio", programma di attualità condotto in studio da Duilio Giammaria. Su Rai 2, la serata è completamente dedicata alle serie poliziesche, si parte dalle 21.20, con il 17episodio della ottava stagione di "N.C.I.S. Los Angeles", intitolato "L'ape regina", nel quale a capo della squadra investigativa c’è G. Callen, coadiuvato da Nate, uno psicologo, Samuel Hanna, un ex componente dei Navy SEAL, e Kensi, investigatrice forense. Alle 22.10 si passa a "N.C.I.S. New Orleans", con l’episodio intitolato "Il ritorno del re", tredicesimo della terza stagione. Nella squadra N.C.I.S di New Orleans il capo è Dwayne Cassius Pride, e ad affiancarlo ci sono altri agenti come Christopher La Salle e Meredith Brody, oltre a Loretta Wade, il medico legale. Su Rai Tre, alle 21.15 una puntata della miniserie intitolata "The Night Manager", diretta da Susanne Bier ed interpretata da Tom Hiddleston, Michael Nardone, Hugh Laurie, Antonio de la Torre, Olivia Colman. Tom Hollander, Elizabeth Debicki, Alistair Petrie, Tobias Menzies, Douglas Hodge, Adeel Akthar e David Harewood. Jonathan Pine, dopo aver militato nell’esercito inglese, svolge l’attività di impiegato in Egitto, al Cairo, presso un hotel di lusso. Qui riesce ad entrare in possesso di una serie di documenti segreti che hanno come oggetto la vendita di armi, e li passa ad un diplomatico dell’ambasciata inglese. Solo Angela Burr un’agente segreto londinese, sembra dare al caso l’importanza che si merita. Alle 23.55 si vira verso un’altra tipologia di programma con "Un giorno in Pretura Rai", nel quale si raccontano le storie di alcuni processi, utilizzando sia le immagini riprese nelle aule di tribunale che alcune ricostruzioni preparate dalla produzione. A condurre il programma Roberta Petrelluzzi. Su Rai 4, dalle 21.00, un film thriller intitolato "La Isla Minima", diretto da Alberto Rodriguez Librero ed interpretato da Raul Arevalo, Antonio de la Torre, Javier Gutierrez e Nerea Barros. La vicenda si svolge in Spagna, nel 1980, e riguarda 2 poliziotti della capitale, che vanno in un villaggio circondato da canali e paludi per effettuare indagini sulla scomparsa di due sorelle.

Pedro e Juan, dall’alto della loro esperienza, capiscono subito che questa scomparsa potrebbe essere opera di un serial killer. Su Rai 5, alle 21.15, il programma teatrale intitolato "Le maratone di Peter", nel quale il regista Peter Stein, commenta il suo lavoro e si racconta, mediante le riprese video dei suoi lavori, facendo conoscere al pubblico i momenti migliori di una carriera prestigiosa nel mondo del teatro. Rai Movie alle 21,10, presenta il film di guerra "Il treno", una vicenda che si svolge ai tempi della IIa guerra mondiale. Mentre le truppe alleate stanno marciando a grande velocità su Parigi, un ufficiale tedesco vuole portare via dalla capitale francese delle opere d’arte e provvede pertanto a farle caricare su un treno per farle arrivare in Germania. La resistenza francese scopre il piano ed è un ferroviere, che fa parte della resistenza a cercare di evitare che questo accada, insieme ad altri partigiani. Il ferroviere non demorde anche sotto la minaccia delle armi e riesce a salvare le opere d’arte. Diretto da Arthur Penn e John Frankenheimer ed interpretato da Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Paul Scofield, e Michel Simon. Rai Premium, presenta dalle 21.20, il film drammatico intitolato "Il cuore nel pozzo", con Beppe Fiorello, Leo Gullotta, Antonia Liskova, Marcello Mazzarella, Mia Benedetta, Cesare Bocci, Dragan Bjelogrlic, Sonia Aquino, Alfredo Pea, e Vladimir Aleksic e con la regia di Alberto Negrin.

La vicenda si svolge in Istria nel 1943, mentre è in atto la caduta del fascismo. I partigiani jugoslavi comandati da Tito sono in marcia verso Trieste per conquistarla così come la Dalmazia e l’Istria. Anche Novak. Uno jugoslavo che ha avuto un figlio da una donna italiana, dopo averla violentata, giunge nella zona proprio per cercare suo figlio. Ma la donna lo tiene nascosto in un orfanatrofio, gestito da Don Bruno, e non svela il nascondiglio, preferendo morire. Quando arrivano i soldati, i bambini dell’orfanatrofio scappano verso la salvezza e si salvano grazie all’intervento di alcuni soldati italiani tra i quali Ettore e Walter.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno, ore 21.30, "Se Dio vuole", film commedia

ore 23.15 "Petrolio", programma di attualità

Rai Due, ore 21.20, "N.C.I.S. Los Angeles" serie poliziesca

ore 22.10 "N.C.I.S. New Orleans", serie poliziesca

Rai Tre, ore 21.15 "The night manager" miniserie

ore 23.55, "Un giorno in pretura" programma di attualità

Rai 4, ore 21.00 "La Isla Minima", film thriller

Rai 5, ore 21.15, "Le maratone di Peter", programma teatrale

Rai Movie, ore 21.10, "Il treno", film di guerra

Rai Premium, ore 21.20, "Il cuore nel pozzo", film drammatico.

© Riproduzione Riservata.