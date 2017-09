STRISCIA LA NOTIZIA / Anticipazioni e servizi puntata 30 settembre: Cristian Cocco pronto per ildebutto, video

Cristian Cocco, Striscia la Notizia

Si chiude con successo la prima settimana di messa in onda di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 torna questa sera nell'access prime time con una nuova puntata che segnerà il debutto stagionale di uno degli inviati storici, Cristian Cocco. L'inviato sardo ha annunciato sui social che questa sera tornerà finalmente in onda con un servizio che non solo segnerà il suo ritorno nel tg satirico ma che lancerà la sua "nuova compagna d'avventura". Al momento vige il silenzio sia sul suo servizio e sia su questo misterioso annuncio che Cristian Cocco ha dato in un video che ha postato sui social poco fa. Clicca qui per vedere il vieo postato su Instagram. L'inviato ha scritto: "Esordio stagionale su Striscia la notiziaVi aspetto numerosi, questa sera ore 20.40 ??????????BUONA VITA A TUTTI #cristiancocco #striscialanotizia per me 18' stagione". A quanto pare il servizio dovrebbe riguardare l'aeroporto di Cagliari che fa da sfondo al video. Di cosa si tratterà?

IL RITORNO DI CRISTIAN COCCO

E' stata un'ottima settimana questa per Striscia la Notizia. Lo show è tornato con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti segnando un vero e proprio successo di ascolti anche se il testa a testa con Rai1 continua. Quest'anno non c'è Flavio Insinna dall'altra parte della carreggiata ma Amadeus e il suo I Soliti Ignoti che ogni sera tengono incollati allo schermo milioni di telespettatori. Quali saranno i servizi della serata? A parte Cristian Cocco non sappiamo ancora quali saranno i temi della serata anche se non mancheranno gli sketch divertenti e i momenti di alta tensione con inviati storici tipo Edoardo Stoppa.

© Riproduzione Riservata.