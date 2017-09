Samanta Togni / L’amore con Christian Panucci: un momento magico per la ballerina (Sabato italiano)

Samanta Togni e Christian Panucci

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Samanta Togni e Christian Panucci. La conferma arriva dal salotto de Il sabato italiano dove la ballerina di Ballando con le stelle, ai microfoni di Eleonora Daniele, ha parlato della sua storia d’amore con l’ex calciatore di Milan, Real Madrid e Roma. Una storia magica quella tra Samanta e Panucci che procede lontano dalle telecamere, lontana dal gossip. Entrambi, hanno alle spalle, delle storie importanti ormai finite e, dopo essersi incontrati e innamorati, stanno vivendo questo amore in totale riservatezza. Un amore vero, sincero e maturo che ha dato ad entrambi quella serenità che cercavano. Nel parlare con Eleonora Daniele, dagli occhi di Samanta Togni è venuta fuori la luce che ha solo chi è davvero innamorato. Con il sorriso stampato sulle labbra, la ballerina ha descritto il suo compagno come una persona semplice, perbene che riesce a darle quella serenità che, ad un certo punto della vita, tutte le donne cercano. Nessuna crisi, dunque, tra Samanta e Christian Panucci che, dopo aver condiviso il palco di Ballando con le stelle, si sono innamorati lontano dalle luci dei riflettori.

SAMANTA TOGNI E CHRISTIAN PANUCCI, UN AMORE SEMPLICE

Samanta Togni è da anni una delle ballerine di punta di Ballando con le stelle. Il suo amore con Christian Panucci, però, non è nato sulla pista di Raiuno ma nella vita vera. All’epoca della sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, Panucci fece parlare di sé per il presunto flirt con quella che era la sua ballerina, Agnese Junkure. L’amore vero, però, è nato tra Samanta Togni e Christian Panucci. I due si sono incontrati quando l’ex calciatore allenava il Terni, città della Togni. Da quel giorno i due non si sono più lasciati. Panucci, infatti, è stato una presenza fissa anche nell’ultima edizione di Ballando con le stelle andando spesso a trovare la compagna. Un amore che rende felici entrambi e chissà che i due non decidano anche di allargare la famiglia.

