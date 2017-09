Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo di nuovo insieme? Dopo Temptation Island, lei si commuove dalla De Filippi

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, coppia di Temptation Island 2017, continuano ad essere i protagonisti anche delle registrazioni di Uomini e Donne. Nonostante siano trascorse diverse settimane dall’inizio della nuova stagione, Maria De Filippi continua ad invitare Selvaggia e Francesco alle registrazioni del trono classico dove, come accade da anni, tutte le coppie che partecipano al programma di Filippo Bisciglia s’incontrano per un confronto finale. Selvaggia e Francesco, però, continuano ad essere invitati da Maria De Filippi che sta facendo di tutto per riuscire a farli tornare insieme. La storia tra Selvaggia e Francesco è finita dopo Temptation Island. La Roma, infatti, dopo aver perdonato il fidanzato, stanca dei continui litigi, ha deciso di lasciare la casa in cui convivevano e di cominciare a camminare sulle proprie gambe. Decisa ad andare avanti con la propria vita, Selvaggia ha detto addio a Francesco. Ad oggi, infatti, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e appare felice e sicura della decisione presa. Non è la stessa cosa, invece, per Francesco che non si è ancora rassegnato all’idea di averla persa per sempre e, con l’aiuto di Maria De Filippi, sta cercando di riconquistarla.

SELVAGGIA COMMOSSA DA MARIA DE FILIPPI

Dopo averla cercata, contattata e raggiunta sotto casa ricevendo sempre un due di picche, Francesco Chiofalo che non vuole assolutamente arrendersi, ha chiesto nuovamente aiuto a Maria De Filippi che ha deciso aiutare il simpatico romano nella realizzazione di quella che appare quasi come una missione impossibile. Tuttavia, se fino alla settimana scorsa Selvaggia era sicurissima di non voler tornare tra le braccia di Francesco, neanche di fronte alla lettera d’amore scritta da lui, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico ha cominciato a mostrare i primi segni di cedimento. Nel rivedere il suo ex fidanzato con cui ha trascorso gli ultimi sei anni della sua vita, la Roma ha ammesso di essersi commossa. I sentimenti di Selvaggia per Chiofalo, dunque, non si sono spenti del tutto. Francesco, grazie a Maria De Filippi, riuscirà a recuperare il rapporto con la sua ex fidanzata?

