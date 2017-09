Sergio Arcuri/ Grazie a Manuela ho conosciuto la mia nuova fidanzata Valentina (Sabato italiano)

Sergio Arcuri a Sabato italiano

Un nuovo amore per Sergio Arcuri? Il fratello della bella Manuela è stato ospite di Sabato italiano, il nuovo format del pomeridiano di Raiuno, per parlare anche della sua vita sentimentale. Nello studio di Eleonora Daniele, che ha raccolto l'eredità di Paola Perego dopo il drastico stop di Parliamone sabato, l'attore non ha infatti parlato solo del rapporto con la sorella, ma ha anche commentato le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta relazione con Ines Trocchia: è la modella campana la nuova fiamma di Sergio Arcuri? No, perché si è fidanzato con una certa Valentina. «Sto con lei da nove mesi: ci siamo conosciuti a Roma tramite mia sorella. Ogni tanto lei mi segnala le sue amiche...», racconta l'attore su Raiuno. Nessuna relazione dunque con la modella Ines: «Spesso gli articoli escono con foto non scattate di recente. Ines è una ragazza che fa la modella e l'attrice, conosciuta ormai mesi fa, con la quale non c'è stata niente di importante. Le voglio molto bene».

INES TROCCHIA È GIÀ NEL PASSATO

Ines Trocchia non è la nuova fiamma di Sergio Arcuri: la modella e presentatrice 22enne di Nola, che ultimamente è stata a Sportitalia al fianco del conduttore Michele Criscitiello nello speciale Calciomercato, fa già parte del passato dell'attore. Tra i due è già finita, anche se stando alle dichiarazioni del fratello di Manuela non sembra ci sia stato nulla di importante. A Sabato italiano però ha parlato anche della svolta che ha deciso di dare alla sua carriera: «Ho fatto la carriera militare, sono laureato in ingegneria e ho fatto tanti lavori. Ora mi sto dedicando più alla produzione che recitazione. Gli anni passano, mi sono messo dietro al macchina da presa». Le sue fan intanto sperano che la storia con questa Valentina si riveli più fortunata di quella con Mercedesz Henger. «Non mi ha dato fastidio che mi abbia lasciato, ma che sia corsa a rilasciare un'intervista, perché avevamo deciso di non parlare con la stampa. Ho provato a chiarire per telefono, ma si è sempre negata. Sono stato costretto a parlarne con il suo agente», il commento di Sergio Arcuri sulla fine della storia con la figlia di Eva Henger durante un'ospitata a Pomeriggio 5.

