Shaila Gatta/ Dal bancone di Striscia alla vita privata: gli scatti con il fidanzato

Shaila Gatta, Striscia la Notizia

Ultima puntata della settimana per Striscia la Notizia e per le nuove veline. Il bancone del tg satirico tornerà a vivere proprio grazie a Shaila Gatta, vera e propria rivelazione di questa edizione. La ballerina di Amici ha i suoi fan e molti di loro guardano Striscia la Notizia proprio per vederla ballare felici che questa volta ci sia una professionista sul banco del tg satirico. Shaila balla sempre più "hot" e il suo costumino rosso ha fatto già il giro del web così come il suo nuovo stacchetto in acqua. Il gossip impazza sulla velina mora e se alcuni fanno notare alcune differenze tra il prima (ad Amici) e il dopo (a Striscia la notizia) altri si interessano alla sua vita privata.

LA VELINA FIDANZATISSIMA, FINO A QUANDO?

La velina mora è fidanzata con un ballerino, anche lui un ex di Amici. Jonathan Gerlo è il suo nome e, a quanto pare, non è ancora scappato dopo l'arrivo di Shaila a Striscia la Notizia. Chi segue il gossip sa bene che spesso e volentieri le veline del tg satirico che tanto professavano amore per i loro compagni, alla fine sono tornate single e, addirittura, si sono fidanzate con gente dello spettacolo o calciatori. Al momento Shaila non sembra intenzionata a cambiare fidanzato, anzi. I due hanno posato per una serie di scatti in quel di Milano proprio qualche giorno fa. Le foto sono state postare dallo stesso Jonathan su Instagram e hanno ottenuto il mi piace dei fan della ballerina che ha ricambiato con un affettuoso "Te Quiero nene". Clicca qui per vedere le foto della coppia.

