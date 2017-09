TARZAN/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto Reinhard Klooss (oggi, 30 settembre 2017)

il film d'animazione in prima serata su Italia 1

REINHARD KLOOSS ALLA REGIA

Tarzan, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 30 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione e avventura che è stata scritta, prodotta e diretta nel 2013 da Reinhard Klooss. Nella versione originale i personaggi sono doppiati da Kellan Lutz, Spencer Locke, Les Bubb, Robert Capron e Jaime Ray Newman. In quella italiana le voci dei doppiatori appartengono a Valentina Favazza, Riccardo Rossi, Massimo De Ambrosis, Vittorio De Angelis e Paolo Vivio. La trama rappresenta la trasposizione cinematografica di Tarzan delle scimmie, romanzo scritto da Edgar Rice Burroghs nel 1911. Il processo della motion capture del film Tarzan è stato sviluppato all'interno degli studi della Bavaria Film che si trovano a Monaco. Le animazione sono invece state prodotte all'interno degli studi situati ad Hannover. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TARZAN, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

I coniugi Greystoke sono impegnati in un'importante spedizione di ricerca con l'obiettivo di portare alla luce un meteorite approdato sulla Terra milioni e milioni di anni fa. Giunti sul posto, John Greystoke sfiora il meteorite e poco dopo un vulcano nelle vicinanze inizia ad eruttare provocando un disastroso terremoto. I membri della spedizione cercano di fuggire ma nessuno sopravvive, eccezion fatta per il figlio dei Greystoke, Tarzan. Una femmina di gorilla che assiste alla scena, raccoglie il piccolo e lo accudisce come se fosse un membro del loro branco. Trascorrono dieci anni e Tarzan cresce dimenticando la sua natura di essere umano. Un giorno, il giovane fa la conoscenza di Jane meravigliosa fanciulla di cui si innamora perdutamente a prima vista. Jane ricambia ed inizia ad affezionarsi al ragazzo che le mostra il suo mondo. La situazione inizia a complicarsi quando Jane scopre che William Clayton, l'uomo che conduce una nuova spedizione per cercare il meteorite, ha intenzione di distruggere tutta la vegetazione e le specie animali presenti in quella zona, eliminando di fatto anche la famiglia di Tarzan. Quest'ultimo, dovrà darsi molto da fare per proteggere la sua casa e Jane, la donna che ama alla follia.

