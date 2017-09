THE NIGHT MANAGER / Anticipazioni del 30 settembre: Pine dovrà incastrare Roper da solo (finale di stagione)

The Night Manager, in prima Tv su Rai 3

THE NIGHT MANAGER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella prima serata di oggi, sabato 30 settembre 2017, Rai 3 trasmetterà gli ultimi due episodi di The Night Manager, in prima Tv assoluta. Saranno la quinta e la sesta, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Pine (Tom Hiddleston) accompagna Roper (Hugh Laurie) e la moglie ad una festa di Juan Apostol (Antonio de la Torre), ma la moglie di quest'ultimo si suicida. Il trafficante è teso perché l'incontro con uno dei suoi uomini più fidati è saltato, ma Corkoran (Tom Hollander) gli propone di sfruttare la festa per i bambini come copertura. Con una scusa, Roper attira Pine lontano dallo sguardo del braccio destro e gli riivela di aver scoperto che Corkoran ha svolto delle indagini sul suo conto, fingendo che la Polizia stia arrivando per arrestarlo per via dell'omicidio di Devon. Pine non batte ciglio e riesce a diventare credibili agli occhi di Roper, che a quel punto gli rivela che la sua finta identità è stata scoperta e gli offre di dargli una mano in cambio del suo aiuto nel gestire il figlio. Corkoran tuttavia continua ad avere dei dubbi nei confronti di Pine, soprattutto perché ha notato che guarda Jed (Elizabeth Debicki) con gli occhi del desiderio. In seguito, Pine sfrutta una banale uscita con il piccolo Danny (Noah Jupe) solo per riuscire a parlare con Angela (Olivia Colman) senza destare sospetti. Dopo aver scoperto cosa è accaduto alla festa, la donna decide di avvicinare Apostol e gli chiede di farle da informatore per smascherare Roper. Apostol riferisce quindi ad uno degli uomini del trafficante che Corkoran potrebbe rischiare di far saltare l'affare. Una volta eliminato il rivale e l'uomo più fidato di Roper, Pine ottiene da quest'ultimo una nuova identità e diventa titolare della Tradepass. L'attività era intestata proprio a Corkoran e serve a Roper come copertura per il suo traffico internazionale. Anche se Corkoran è stato messo fuori gioco e Roper sembra non fidarsi più delle sue parole, Pine deve continuare a prestare molta attenzione alle sue mosse. Dovrà inoltre partecipare ad una delle attività illegali del trafficante, mentre continua ad essere sempre più vicino a Jed. Durante una cena al ristornate, Corkoran si ubriaca e lo mette in cattiva luce di fronte a tutti i presenti, ma il suo stato non permette a Roper di credere alle sue accuse. Grazie al supporto di Apostol, Angela decodifica invece alcuni messaggi segreti ricevuti da Roper ed ottiene alcune informazioni importanti circa la connivenza del governo inglese con il trafficante. Grazie alla presenza di Pine sul posto, l'Intelligence scoprirà inoltre che Roper intende concludere l'affare ad Istanbul e decide di inviare i suoi agenti per procedere con l'arresto. La donna ignora tuttavia che all'incontro è presente anche Pine, che ha dovuto accontentare Roper all'ultimo momento. A tutto questo si aggiunge l'intervento dei piani alti dell'Intelligence, che dopo aver appurato le azioni segrete di Angela, cercano in tutti i modi di toglierle l'incarico. Apostol invece viene ritrovato morto nella sua villa.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 5

Roper inizia ad intuire che fra i suoi uomini si nasconde una spia, dato che Angela ha ricevuto l'elenco dei nomi dei suoi contatti. Pine decide invece di rivelare a Jed quale sia la sua vera identità e perché si trovi così vicino a Roper, convinto che la moglie del trafficante stia cercando di sfuggire alla crudeltà del marito. I due si mettono quindi d'accordo per fuggire insieme, ma Pine teme che Jed faccia la stessa fine di Sophie. EPISODIO 6 - Pine cerca di fare in modo di sviare i sospetti di Roper sull'unica persona che potrebbe corrispondere alla spia: Corkoran. Lo accusa infatti di essere stato disattento e di aver lasciato la lista con i nomi in un posto non sicuro, elemento che dà la possibilità a Corkoran di scoprire il doppio gioco di Pine. Roper tuttavia crede a quello che crede ormai il suo più fedele collaboratore e vista la scenata precedente al ristorante del suo ex braccio destro non fatica a credergli.

