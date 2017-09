THUNDERSTRUCK - UN TALENTO FULMINANTE/ Su Italia 1 il film con Taylor Gray (oggi, 30 settembre 2017)

il film comico nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST TAYLOR GRAY E KEVIN DURANT

Thunderstruck - Un talento fulminante, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 30 settembre 2017 alle ore 14.20. Una pellicola comica del 2012 che è stata diretta da John Whitsell ed interpretata da Taylor Gray, Kevin Durant, Brandon T. Jackson, Doc Shaw, James Belushi, Spencer Daniels e Tristin Mays. Jevind Durante, che nel film interpreta se stesso, è una delle stelle del basket statunitense più amata degli ultimi anni. Ad interpretare il ruolo dell'allenatore c'è Jim Beluschi, noto attore americano famoso per film come Un poliziotto a 4 zampe, La tenera canaglia, Operazione Canadian Bacon e Istinti criminali - Gang Related. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THUNDERSTRUCK - UN TALENTO FULMINANTE, LA TRAMA DEL FILM

Brian è un adolescente di 16 anni dell'Oklahoma e grande amato del basket. Purtroppo, dopo aver partecipato ai provini per entrare a far parte della squadra di pallacanestro della sua scuola, viene scartato ed ingaggiato come assistente. Nel frattempo la sorella di Brian manda in rete un video che mostra il fratello mentre si allena e cade da solo. La clip arriva nelle mani del capitano della squadra di basket della scuola che lo prende in giro d'avanti a tutti i compagni d'istituto. Il padre di Brian cerca in tutti i modi di far riprendere suo figlio dalla terribile figuraccia rimediata a scuola e decide di portarlo a vedere un'importante match del NBA. Qui incontra il suo grande idolo, Kevin Durant, al quale confida di voler giocare bene a basket quanto lui. Nel momento in cui Durant consegna a Brian la palla con il suo autografo, una scossa attraversa il corpo del ragazzo e di Durant. Quest'ultimo, ha inavvertitamente consegnato la sua abilità a Brian. A dimostrazione di quanto avvenuto, nell'ultimo quarto, la squadra di Durant perde clamorosamente con il giocatore che fallisce ben tredici tiri. Brian approfitta del suo nuovo dono per vendicarsi del perfido Connor, il capitano della squadra della sua scuola. In più riesce e vincere un premio che regala ad Isabella, la ragazza di cui si è innamorato. Nel frattempo Durant non se la passa bene anche se il giocatore insiste col pensare che si tratti di un malessere passeggero. Brian, invece accortosi del dono, tenta nuovamente di superare le audizioni per entrare in squadra. L'allenatore rimane folgorato e nomina Brian nuovo capitano, spodestando Connor. La squadra degli Eagles colleziona vittorie su vittorie, avvicinandosi ai play off. Anche l'agente di Durant viene a conoscenza della lieta notizia e poco dopo capisce quando avvenuto tra Durant e Brian. Ogni tentativo di scambiare nuovamente le abilità dei due, però, si mostra inutile.

