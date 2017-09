TRADITA - BETRAYED/ Su Rete 4 il film con Debra Winger (oggi, 30 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST DEBRA WINGER E TOM BERENGER

Tradita - Betrayed, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 30 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 1988 che è stata diretta da Costa Gavras ed interpretata da Debra Winger, Tom Berenger, John Heard, Betsy Blair, John Mahoney e Ted Levine. Il film, è incentrato sulla delicata tematica del razzismo. Debra Winger, che veste i panni di Chaterine e Katie, è un'attrice americana nota per le sue interpretazioni in film molto famosi come Ufficiale e Gentiluomo, Voglia di tenerezza e Viaggio in Inghilterra. Il film Betrayed - Tradita uscì nei cinema americani nel luglio del 1988 ed alcuni mesi dopo approdò anche nei cinema italiani. Gran parte delle riprese sono state girate in diverse località del Canada e dell'Illinois. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TRADITA - BETRAYED, LA TRAMA DEL FILM

Uno speaker radiofonico di origine ebrea viene trovato morto a Chicago. Trattandosi di omicidio, entra in scena l'FBI per indagare sull'accaduto. L'agente Waver, incaricata di risolvere il caso, inizia ad indagare sotto copertura con il falso nome di Katie. La donna si infiltra all'interno di un gruppo di contadini, sospettati di nascondere i colpevoli dell'omicidio. Katie si presenta alla comunità come mietitrice e fin da subito instaura un ottimo rapporto con Gary. L'uomo le presenta la sua famiglia e fin da subito KAtie è accolta con affetto e rispetto. Ben presto la relazione tra Gary e Katie andrà oltre la semplice amicizia. Nel frattempo, l'agente del FBI incontra più volte il suo superiore, Mike, rivelandogli di non nutrire alcun dubbio sull'innocenza di Gary, che ritiene completamente estraneo all'omicidio dello speaker ebreo. Nonostante l'insistenza dell'agente infiltrato, Mike le rammenta che sono molte le prove contro Gary e le consiglia di fare ulteriori indagini su un piano denominato ZOG. Prima di salutarla la informa che la prima moglie di Gary morì investita da un camion. Non passa molto tempo prima che Gary mostri la sua vera natura di uomo razzista e violento. Durante un'apparente battuta di caccia a cui partecipa anche Katie, l'uomo ed alcuni suoi amici costringono un ragazzo di colore a correre inseguito da un branco di cani. Come se non bastasse chiede a Katie di uccidere il ragazzo. La donna, ovviamente, rifiuta facendo insospettire gli amici di Gary. L'indomani l'agente riporta quanto accaduto al FBI ma la sua testimonianza non basterebbe ad incastrare il gruppo di contadini. Il corpo dell'uomo di colore, infatti, non viene ritrovato. Gary si fida così ciecamente di Katie tanto da rivelarle il piano relativo alla ZOG. Per metterlo in pratica, Gary ed i suoi amici hanno intenzione di mettere a segno una rapina in banca, così da disporre dei mezzi finanziari sufficienti. Riuscirà l'agente sotto copertura a fermare Gary ed i suoi amici?

