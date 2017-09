Tale e Quale Show 2017 / Pagelle seconda puntata: Federico Angelucci e Marco Carta fra i top della serata

Tale e Quale Show 2017

Fra i top della seconda serata di Tale e Quale Show 2017 non può mancare Mauro Coruzzi (Platinette), che ha commosso i presenti con il suo Louis Armstrong ed è stato acclamato da un fragoroso applauso (Voto 8). Grande il successo di Marco Carta, che con il suo Riccardo Cocciante, del tutto simile a quello originale, ha conquistato la standing ovation del pubblico raggiungendo la seconda posizione in classifica (Voto 8). Fra i migliori anche Valeria Altobelli (voto 8), che nei far rivivere il mito di Whitney Houston ha realizzato una performance perfetta, ed Edy Angelillo (voto 7), che ha vestito i panni della Nada degli anni ’80 con una vocalità che ha convinto i giurati. Uno Straordinario Federico Angelucci (Voto 10) ha fatto rivivere il mito di Mina con una performance da standing ovation che gli ha regalato la vittoria, mentre Filippo Bisciglia (voto 7) e Piero Mazzocchetti (Voto 7), sono riuscirti a difendere il loro posto in classifica interpretando, rispettivamente, Tiziano Ferro e Marco Carta.

FLOP DELLA SERATA

Claudio Lippi, nei panni di Elvis Presley, ha realizzato un’esibizione vocalmente perfetta, ma non è riuscito a nascondere la sua forte personalità, conquistando il penultimo posto in classifica (Voto 5). Stesso discorso per Alessia Macari, che con la sua Anna Tatangelo non ha convinto del tutto i giurati e non è riuscita a replicare il successo della prima serata (Voto 6). Donatella Rettore, invece, ha cercato di scalare la classifica portando in scena la sua Patty Pravo, ma qualcosa, nella sua performance, non ha funzionato e il risultato è stato assai deludente (Voto 6). Non convince neanche Annalisa Minetti (Voto 7) nei panni di Anastacia, che pur ricordando nell'aspetto e le movenze la cantante statunitense è ben lontana dalla sua graffiante voce black, e lo stesso discorso vale anche per Benedetta Mazza, che pur riuscendo a ricordare nell'aspetto Britney Spears, è stata penalizzata, nella sua esibizione, da una coreografia eccessivamente elaborata (voto 6).

I PERSONAGGI DEL TERZO APPUNTAMENTO

Di seguito i personaggi che i concorrenti di Tale e Quale Show 2017 dovranno interpretare nella puntata in onda sabato 7 ottobre. Valeria Altobelli vestirà i panni di Donatella Rettore, mentre Edy Angelillo, dopo Nada, dovrà far rivivere il mito di Donna Summer. Federico Angelucci cercherà di convincere i giurati sulle note di Mika, e mentre Marco Carta metterà alla prova il suo talento portando in scena Bon Jovi, Filippo Bisciglia dovrà difendere il suo punteggio calandosi nei panni di Califano. Vedremo Alessia Macari ricalcare le orme di Jennifer Lopez, Benedetta Mazza quelle di Lorella Cuccarini e Annalisa Minetti quelle di Chiara. Pietro Mazzocchetti, invece, sarà Roby Facchinetti, e mentre Mauro Coruzzi (Platinette) porterà in scena Iva Zanicchi, Donatella Rettore si calerà nei panni di Marcella Bella. Claudio Lippi, invece, cercherà di conquistare la giuria portando in scena la sua versione della mitica Amanda Lear. Riuscirà a scalare la classifica fino a recuperare lo svantaggio delle prime due esibizioni?

