The Night Manager 2 / Confermata la seconda stagione: Tom Hiddleston e Hugh Laurie ci saranno

The Night Manager

The Night Manager 2 si farà. E’ questa la notizia che renderà felici tutti i telespettatori di Raitre che si sono appassionati alla spy story che, nelle ultime due settimane, ha regalato grandi colpi di scena raccontando una storia, forse già vista, ma dal sapere totalmente nuovo per i dettagli e la sceneggiatura originale. In attesa di scoprire come finirà la prima stagione, in onda questa sera su Raitre, la buona notizia è che la seconda stagione vedrà la luce anche se ancora non si conosce la data di uscita dei nuovi episodi. Le vicende del manager di hotel di lusso (Tom Hiddleston) che viene reclutato come spia hanno talmente appassionato pubblico e critica che la produzione ha deciso di dare il via alla seconda stagione. La conferma è arrivata a marzo direttamente dalla regista Susanne Bier che ha detto: “Tutti noi vogliamo una seconda stagione, ma la cosa che non vogliamo assolutamente fare è qualcosa che non sia al livello della stagione uno. Quella sarebbe una cattiva idea”.

TUTTI I PROTAGONISTI CONFERMATI

Per vedere i nuovi episodi della seconda stagione di The Night manager sarà necessario aspettare ancora un po’. La sceneggiatura, infatti, è ancora in produzione come hanno rivelato, attraverso un comunicato la BBC e i produttori della Ink Factory: “Siamo nelle prime fasi di sviluppo di una potenziale seconda serie di The Night Manager, ma nulla è ancora definitivo e non abbiamo nulla da annunciare”. Nessuna anticipazioni, dunque, su quello che potrebbe accadere in The Night Manager 2. L’unica certezza è la conferma dei protagonisti. Tom Hiddleston che con la serie ha vinto un Golden Globe ha già firmato per altre stagioni così come Hugh Laurie e Olivia Colman. Anche nei nuovi episodi, dunque, ritroveremo tutti i protagonisti della prima stagione.

