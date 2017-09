Tommy Vee/ Chi è il nuovo fidanzato di Eleonora Pedron: "Con lei accanto tutto è migliore"

Tommy Vee

TOMMY VEE: "NON ERA MAI SCATTATA LA SCINTILLA, ORA INVECE..."

Eleonora Pedron e Tommaso Vianello, meglio conosciuto come Tommy Vee, sono la nuova coppia del momento. La loro storia ha destato particolare sorpresa sin dal momento in cui il settimanale Chi ha lanciato lo scoop della loro storia. Qui l'ex Miss Italia ha rivelato: “Strano. Siamo veneti entrambi, ci conosciamo da tempo e non è mai scattata la scintilla. Ora, invece…”. L’ex partecipante del Grande Fratello arriva nella vita della Pedron dopo la fine della storia con Daniele Conte, fratello dell’allenatore Antonio. I due hanno trascorso qualche giorno a Ibiza, dove Eleonora è giunta con i figli avuti dal pilota Max Biaggi. Le foto che li ritraggono in barca parlano chiaro e rivelano una grande intimità: “Stiamo bene insieme. E’ nata una bella sintonia, vedremo che cosa succederà”, ha confidato la showgirl.

PER ELEONORA PEDRON UN AMORE A SORPRESA

Tommy Vee ha invece dichiarato: “Sono sempre stato lontano dal gossip e dalle storie da ‘copertina’. Però, quando scatta qualcosa, scatta. Eleonora è famosa nel suo mondo e io tifo per lei perché, oltre a essere bellissima, è anche molto simpatica. Io resto nel mio, faccio il deejay e va bene così. Ma con lei accanto è meglio”. Ricordiamo il grande successo di Tommaso Vianello con il remix de La Serenissima, brano dell'orchestra strumentale Rondò Veneziano, la cui versione vocal, che ha preso il nome di Stay, è riuscita a raggiungere l'ottava posizione nella top ten italiana, risultando poi il trentaduesimo singolo più venduto di quell'anno. Riguardo gli ultimi lavori nel 2007 il deejay ha prodotto alcuni brani per Paola & Chiara. Due anni dopo, nel 2009, ha affiancato Cristina Chiabotto nella conduzione di The Look of the Year. Nel 2010 è entrato a far parte del cast del Saturday Night Live from Milano, in onda su Italia 1. Nel 2013 si occupa del remix di L'uomo più semplice di Vasco Rossi.[7] Nel 2014 esce il singolo This Time in collaborazione con Mauro Ferrucci e Keller.

