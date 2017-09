Tu sì que vales 2017/ Anticipazioni e diretta: Belen Rodriguez torna in prima serata con Sakara e Castgiovanni

Tu sì que vales

Questa sera, a partire dalle 21.10 su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales. Al timone del talent show del sabato sera ci sarà per la quarta volta consecutiva Belen Rodriguez. La showgirl argentina, con la sua bellezza e la sua simpatia farà compagnia agli italiani nelle prossime settimane. Al suo fianco, però, ci saranno due compagni nuovi. Se lo scorso anno, infatti, accanto a Belen Rodriguez c’era lo chef Simone Rugiati, in questa nuova edizione, la Fascino, la casa di produzione che produce il programma, ha deciso di puntare su due volti importanti dello sport italiano. Belen Rodriguez, infatti, dovrà vedersela con Alessio Sakara, campione di arti marziali mister e il rugbista Martín Castrogiovanni. Per quest’ultimo si tratta della seconda esperienza in tv dopo la partecipazione a Ballando con le stelle. “Sono insieme ad Alessio Sakara e a Belén, è un'esperienza molto bella e mi sto divertendo tantissimo, poi da lì se voglio fare altre cose sono nel posto giusto, no? Ci sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Mammuccari, gente che ha più di vent'anni di esperienza. Io posso solo imparare”, ha dichiarato Martin ai microfoni de La Repubblica. Una novità importante per lo show di canale 5 che ha scelto di rinnovarsi puntando su due assolute novità. I concorrenti, invece, saranno giudicati da una giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Squadra che vince non si cambia e così la giuria resta sempre la stessa. Dallo scorso anno, oltre a Maria, Gerry e Rudy, nella giuria di Tu sì que vales è arrivato anche Teo Mammucari che, con la sua ironia ha contribuito al successo del programma al punto da essere riconfermato. A capo della giuria popolare ci sarà ancora una volta Mara Venier. La giuria del programma è affidata Paolo Carcano e Andrea Vicario.

TUTTI I SEGRETI

La formula di Tu sì que vales è sempre la stessa. Sul palco del programma si presentano concorrenti di diversa età, diversa provenienza e con abilità artistiche di ogni tipo. L’obiettivo è riuscire a conquistare i consensi della giuria tecnica e della giuria popolare. Prima della registrazione della puntata, tutti i concorrenti provano alla presenza degli autori e dei registi Andrea Vicario e Paolo Carcano. I conduttori e i giudici, invece, non assistano alle prove per non rovinare l’effetto sorpresa. Prima della registrazione, tutti i protagonisti del programma si preparano con trucco e parrucco. I giusici e i conduttori, poi, vengono informati sul numero delle esibizioni in programma senza tuttavia avere un copione. I conduttori hanno a disposizione solo l’elenco dei nomi dei concorrenti ma non sanno cosa accadrà effettivamente in modo da regalare l’effetto sorpresa. Durante le varie puntata di Tu sì que vales, infatti, si piange, si ride e ci si emoziona. Tu sì que vales, dunque, punta tutto sull’effetto sorpresa. Nessun copione da seguire e nessun effetto programmato. Tutto ciò che accade sul palco del programma di canale 5 è assolutamente spontaneo.

