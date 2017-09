UNA VITA / Fabiana si costituisce, Cayetana è salva?

Una Vita

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Una Vita potranno seguire oggi su Canale 5. Vi ricordiamo, infatti, che la telenovela spagnola non conosce pausa e torna in onda anche di sabato: attenzione, però, all'orario che sarà leggermente posticipato rispetto alla programmazione settimanale. Questo pomeriggio le vicende di Acacias 38 esordiranno alle ore 14:30 e proseguiranno fino alle ore 15:00 quando lasceranno posto a Il Segreto. Si tratterà di un appuntamento ricco di avvenimenti, a partire dall'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato ad avere un ruolo importante in futuro. Hertas si presenterà a calle Acacias per chiedere lavoro alla Deliciosa: verrà assunta da Juliana? Maria Luisa sarà felice come non accadeva da tempo e deciderà di organizzare una festa a sorpresa per Victor, che le è stato vicino anche nei momenti più difficili. Le cose andranno per il meglio anche tra Rosina e Liberto, che continueranno a vedersi di segreto. Il nipote di Susana avrà per la sua 'fiamma' una proposta inaspettata...

Una Vita, anticipazioni: Fabiana mantiene la promessa fatta a Cayetana

Questo pomeriggio a Una Vita, Fabiana manterrà i patti fatti con la famiglia: confermandosi una vittima tra le sue mani, la cameriera deciderà di costituirsi al commissariato, confessando di essere l'unica colpevole per la morte di Ursula. Il suo tempismo sarà a dir poco perfetto: tale confessione, infatti, avverrà poco prima dell'arresto della dark lady! Mauro aveva raggiunto il suo scopo grazie all'aiuto del nuovo ispettore Ignacio e a nulla erano servite le parole di Teresa, pronta a tutto per salvare la sua migliore amica da una lunga condanna. Grazie al grande sacrificio di Fabiana, dunque, Cayetana potrebbe farla franca anche questa volta. La morte di Ursula avrà dunque il suo colpevole, fatto che susciterà dubbi e apprensione tra gli abitanti di Acacias 38 e tra le domestiche. Qualcuno arriverà in suo soccorso evitando il peggio?

