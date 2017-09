UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Federica Benincà vs Soleil, amicizia assolutamente fuori luogo (trono classico)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Anche se ieri pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del trono classico, in questo periodo tutti gli occhi sono puntati su una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, che con le sue vicende sta tenendo alta l’attenzione del gossip sulla sua coppia, rubando la scena agli attuali tronisti in carica. Stiamo parlando di Soleil Sorgè, che secondo alcuni rumors diffusi in rete nelle ultime ore e avvalorati da una serie di scatti, avrebbe approfittato della momentanea assenza di Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip 2017, per riallacciare i rapporti con Marco Cartasegna, suo vecchio flirt e nemico giurato del suo fidanzato. In questa vicenda, di recente, ha detto la sua anche Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista, che ha messo indubbio la sincerità della bionda italo americana e ha preso le difese di suo fratello, che in uno scatto condiviso nelle ultime ore di ieri ha definito come la sua metà. “Il tuo sorriso è la mia felicità”, scrive infatti sui social il giovane Gianmarco Onestini, pronto a sostenere suo fratello Luca in vista della fine della sua relazione.

FEDERICA VS SOLEIL, LO SCONTRO SUI SOCIAL

“Forse è il caso che in questo momento io parli, perché mi sono stufata di sentir dire da persone che io sguazzo in questa situazione e di sentirmi accusata”. È con queste parole che Federica Benincà ha commentato l’amicizia fra il uso ex Marco Cartasegna e la sua migliore amica Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice del trono classico, a dispetto delle voci diffuse sui social, è certa che fra i due non ci sia una liaison, tuttavia, non può fare a meno di condividere il suo dissenso di fronte a questa nuova vicenda mediatica: “io non voglio credere e non ci credo che Marco e Soleil abbiano una storia, questo assolutamente no, detto ciò trovo assolutamente fuori luogo questa loro amicizia”. La Benincà è certa di conoscere i sentimenti della sua ex amica, ma nutre qualche dubbio su questa sua nuova frequentazione: “Son assolutamente convinta che Soleil sia innamorata di Luca, non permetto neanche a chi mi scrive di insinuare il contrario, però trovo assolutamente fuori luogo questa situazione”. Federica metterà la parola fine sull'amicizia con Soleil Sorgè?

© Riproduzione Riservata.