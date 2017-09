Uomini e Donne/ Anticipazioni: onomastico nostalgico per Michele D’Ambra (Trono Over)

Gemma Galgani e Marco Firpo a Uomini e Donne

Lontano dalle luci dei riflettori del trono over, un po’ per scelta un po’per amore, Michele D’Ambra ha recentemente annunciato sui social la sua frequentazione con Astrid, amata dama di Uomini e Donne che di recente ha abbandonato lo show di Maria De Filippi lasciando dietro di sé una scia di polemiche. Tuttavia, la nuova liaison non sembra aver donato a D’Ambra la serenità, dal momento che ieri, in occasione del suo onomastico, l’ex cavaliere ha pubblicato un pensiero che sembra mettere in discussione tutti i suoi recenti atteggiamenti. “La mia povera MAMMA mi chiamava Sammichele... ora, forse, non mi avrebbe più chiamato così...”, ha scritto infatti su Facebook l’ex cavaliere, che ha accompagnato le sue parole con una emoticon imbronciata. L’attuale stato d’animo di Michele D’Ambra è dovuto soltanto a un po’ di nostalgia? Per visualizzare il suo post, potete cliccare qui.

IL MESSAGGIO DI ANNA TEDESCO

Nelle ultime puntate del trono over in onda su Canale 5, il pubblico ha potuto assistere alle nuove esterne di Anna Tedesco, che dopo le delusioni del passato ha deciso di dare una possibilità all’affascinante Angelo. I due, per il momento, hanno iniziato a frequentarsi senza pensare troppo al futuro, ma la dama, probabilmente, è finalmente pronta a lasciarsi andare nuovamente. A testimoniare il suo stato d’animo, l’ultimo post condiviso su Facebook, che rivela la sua volontà di sentirsi un po' folle, lasciandosi alle spalle tutti i dubbi: “E’ molto più pericolosa la saggezza della follia: il folle sogna, vola spregiudicato fra le nuvole. Il saggio ragiona e resta a terra a guardare le nuvole in movimento chiedendosi il perché. Il folle sognando vive, il saggio ragionando muore. BuonOggi vivete al meglio amici non morite dentro”, scrive la dama. Le sue parole si riferiscono alla sua liaison con Angelo?

