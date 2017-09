Verissimo / Ospiti di oggi: Beppe Fiorello e Federica Pellegrini (Anticipazioni 30 settembre)

Verissimo

Oggi, sabato 30 settembre, nel salotto televisivo di Verissimo si avvicenderanno una serie di interessantissimi ospiti. Vediamo a seguire, tutte le anticipazioni e le informazioni utili: chi intervisterà Silvia Toffanin? L'ammiraglia di Casa Mediaset è pronta come non mai ad ospitare dalle 16.10 circa, molti personaggi famosi che riempiranno questa lunga parentesi del pomeriggio. In studio, Beppe Fiorello, attualmente al cinema con la pellicola dal titolo "Chi m'ha visto". Oltre all'attore siciliano, spazio anche per il collega Daniele Liotti, al momento tra i protagonisti assoluti di Squadra Mobile, in onda su Canale 5. Poi ci sarà anche Andrea Pucci, anche lui volto attualissimo di Mediaset con il suo spettacolo comico dal titolo "Big Show", in onda al mercoledì sera su Italia 1. Poi sarà la volta anche di due donne, ecco perché nel salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi, arriveranno anche Eleonora Pedron per una intensa intervista su Max Biaggi e Federica Pellegrini, tornata single dopo la turbolenta storia con Filippo Magnini. In ultimo, per lo spazio dedicato alla telenovela de Il Segreto, ci sarà un'ampia parentesi dedicata a Camila, interpretata dall'attrice Yara Puebla che, come di consueto, racconterà particolari retroscena sul suo personaggio e l'intera soap opera spagnola.

Verissimo, anticipazioni e ospiti di oggi

"Voglio un gran bene a Max e gliene vorrò sempre". Queste le parole di Eleonora Pedron, intervistata negli studi di Verissimo questo pomeriggio, sabato 30 settembre. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l'ex compagna dello sportivo ha confessato: "Quando ho saputo dell’incidente mi è crollato il mondo addosso. Siccome mi avevano detto che era molto grave ho pensato al peggio. Max è il papà dei miei bambini e mi sono rivista io senza mio padre. Sono stata molto male". Federica Pellegrini invece, ha commentato le sue ultime vacanze da single: “Era da tanti anni che ero fidanzata quindi, onestamente, adesso mi sto prendendo i miei tempi e i miei spazi. Tutti gli anni facciamo una settimana di vacanza tra amiche. Quest’anno abbiamo deciso di andare a Formentera. È stata la mia prima vacanza da single, però è stata divertente come gli altri anni”. Di seguito, la campionessa di nuoto ha parlato anche del suo futuro lavorativo: “È ancora troppo presto per ritirarmi. L’obiettivo è andare a Tokyo, come ci arrivo non si sa, ma l’obiettivo è questo. Avrò 32 ani, che nel nuoto non è proprio un’età facile. Il tempo passa velocissimo”. L'appuntamento con tutte le interviste di Verissimo è rinnovato per il pomeriggio di oggi, sabato 30 settembre, a partire dalle 16.10 su Canale 5.

