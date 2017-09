ANTICIPAZIONI CHERRY SEASON/ Puntata 4 settembre: un nuovo inquilino da Oyku e Ayaz

Cherry Season

Dopo due estati durante le quali è stato indiscusso protagonista, Cherry Season si avvia lentamente alla sua definitiva conclusione. Siamo ormai giunti, infatti, alla penultima settimana di programmazione della soap turca che chiuderà definitivamente i battenti il prossimo venerdì 15 settembre. Prima di allora dovremo assistere alla lotta di Oyku per riportare al successo la Atlantis. La stilista, infatti, sarà ormai convinta della cattiva fede di Naz e non vorrà più saperne di lei. Anche Mete, dopo avere appreso gli intrighi della ragazza, sarà deciso a troncare definitivamente con lei anche se la figlia di Nazmi insisterà per ottenere una seconda possibilità, precisando di essere seriamente interessata all'architetto. Ma a discapito di ogni rassicurazione, Naz porterà avanti ancora il suo progetto per creare ulteriori problemi ad Oyku: per questo farà pubblicare su di un giornale un articolo nel quale criticherà l'operato di Oyku e la sua nuova attività, rischiando di portare l'azienda al fallimento.

Onem si traferisce da Ayaz e Oyku

Nella puntata di Cherry Season di oggi, Oyku sarà chiamata ad affrontare nuovi problemi all'interno della Atlantis ma non sarà questo per lei l'unico motivo di preoccupazione. La giovane, infatti, si troverà costretta a dare ospitalità alla persona che l'ha ripetutamente messa nei guai e che ora si insinuerà anche nella sua vita privata. Onem sarà protagonista di una ennesima brutta discussione con Mehmet che, per recuperare alcuni oggetti, entrerà di nascosto a casa della moglie. Per evitare nuove sgradite sorprese, la Polizia consiglierà alla stilista di chiedere aiuto al figlio e di trasferirsi per qualche tempo da lui, almeno fino a quando le divergenze verranno appianate. Sarà così che Oyku e Ayaz si troveranno la loro vita privata violata da una donna tanto invadente, da avere più volte causato la crisi del loro rapporto. Anche questa volta i protagonisti di Cherry Season faranno bene a restare in guardia?

