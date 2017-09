AL BANO CARRISI E LOREDANA LECCISO/ Festa di compleanno a Budapest: "C'è amore" (Pomeriggio 5)

Al Bano Carrisi, fuga d'amore con Loredana Lecciso (Foto: da Wikipedia)

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso a Budapest: fuga d'amore nella capitale ungherese per la coppia. Il cantante ha colto al volo l'occasione per fare un bel regalo di compleanno alla compagna: visto che doveva tenere un concerto a Budapest, ha portato con sé la sua dolce metà, facendole un regalo molto speciale. «C'è amore e lo confermiamo», ha dichiarato Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Intanto fa discutere una foto di Romina Power: ha nostalgia di Al Bano? Il ritorno su Instagram è in grande stile per la cantante, che ha pubblicato una serie di scatti "vintage" che la ritraggono con l'ex marito. Gli scatti hanno riacceso le speranze tra i fan che non si rassegnano alla fine del loro matrimonio, ma oggi a Pomeriggio 5 si è parlato della storia d'amore tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso. Prosegue a gonfie vele la relazione, come rivelato dalla conduttrice del programma di Canale 5. (agg. di Silvana Palazzo)

FUGA D'AMORE A BUDAPEST

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, nuovi pettegolezzi sulla coppia: il cantante di Cellino San Marco ha fatto un regalo speciale per la sua compagna, una fuga d'amore. E Pomeriggio 5 svela oggi, in occasione della sua prima puntata stagionale, alcuni particolari. Lo Stesso Al Bano aveva comunque rivelato al settimanale Oggi la sorpresa fatta a Loredana: «Passa per essere una in cerca di riflettori e invece ho dovuto penare per convincerla», ha ammesso nell'intervista. Il cantante però ci teneva a portarla a Budapest, dove è stato protagonista anche di un concerto importante. «Ci tenevo: era il suo compleanno e al mio concerto del 28 agosto c’erano tanti presidenti, tra cui quello dell’Ungheria e Vladimir Putin». Il settimanale ha anche pubblicato in esclusiva le foto del brindisi tra Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e il presidente russo. Un incontro blindatissimo: «Gli hanno assaggiato persino lo champagne prima di permettergli di berlo».

UN REGALO SPECIALE PER LA COMPAGNA

A Pomeriggio 5, dunque, si torna a parlare di Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso. Negli ultimi mesi sono state tante le voci su un eventuale ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e la storica ex Romina Power, ma l'attuale compagna non ha nulla da temere e la sorpresa che Al Bano ha organizzato ne è la dimostrazione. Nell'intervista rilasciata dal cantante di Cellino San Marco al settimanale Oggi ha parlato anche dell'incontro con Vladimir Putin. «Non è la prima volta che ci incontriamo», ha raccontato Al Bano Carrisi, rivelando di aver conosciuto il presidente russo nel 186, quando era ancora capo del Kgb. Poi si sono rivisti nel 2005 in occasione di una festa di capodanno al Cremlino. «Alla mia Italia servirebbe uno così», ha aggiunto il cantante pugliese. Oggi però scopriremo nella nuova puntata di Pomeriggio 5 di più sulla sua fuga romantica con Loredana Lecciso, un gran bel regalo di compleanno.

