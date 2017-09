Angelina Jolie / Nuovo sfogo dopo la separazione da Brad Pitt: "Non mi piace essere single"

Angelina Jolie e Brad Pitt

C'è chi ne è convinto: tra Brad Pitt e Angelina Jolie non è finita. C'è chi crede all'ultima indiscrezione secondo la quale i due attori ed ex si sarebbe rincontrati segretamente un mese fa proprio perchè l'amore c'è ancora ed è forte per chiudere tutto così; ma qual è la verità? C'è di fatto che è stato un anno davvero difficile per l'attrice che, sulle pagine del Sunday Telegraph, a quasi un anno dal divorzio da Brad Pitt, torna a sfogarsi. "A volte, forse, do l'impressione che io abbia tutto sotto controllo. In realtà, sto solo cercando di andare avanti, di far passare un altro giorno" svela la Jolie, che racconta i momenti più complessi di questo periodo iniziato con la separazione da Brad Pitt. «Non è un anno facile dal punto di vista emotivo - continua la Jolie - ho avuto anche altri problemi personali. La mia salute è qualcosa che devo monitorare. Cerco di sorridere quanto più possibile. Anche quando ci si sottopone alla chemioterapia bisognerebbe avere la capacità di amare e ridere. Può sembrare una dichiarazione da cartolina, ma è così» e ancora "Non mi piace essere single - ha spiegato - non è una cosa che volevo e non c'è niente di bello nell'esserlo. E' solo tanto difficile"“

ANGELINA JOLIE CONFESSA: "NON È BELLO ESSERE SINGLE"

Angelina ha vissuto momenti drammatici non solo per la separazione da Brad e per le inevitabili conseguenze che la loro numerosa famiglia ha subito, ma anche per problemi alla sua salute. Ricordiamo infatti che nel 2013 si è sottoposta a una mastectomia preventiva, nel 2015 ha rimosso le ovaie per evitare rischi di tumori e nel 2016, invece, è rimasta vittima della paralisi di Bell che le ha danneggiato i nervi facciali. Questo però non ha fermato la Jolie che, anzi, continua a darsi forza non solo per se stessa ma per i suoi figli, come lei stessa conferma: «Credo sia arrivato il momento di riscoprire la vecchia me, forse ci siamo un po' persi. Adesso che i bimbi stanno crescendo mi sto rendendo conto di avere messo da parte il mio senso di rimettermi in gioco» conclude.

