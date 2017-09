Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 settembre: Franco di nuovo nei guai con Peppino

Un posto al sole

L'assurda proposta di Angela a Franco continuerà a tenere banco anche nella puntata di questa sera di Un posto al sole. In essa la coppia dovrà fare i conti con la loro crisi insanabile, messa alla prova ulteriormente dalla richiesta della Poggi di fingere davanti a Bianca che tutto stia andando per il meglio. Per non mettere dubbi nella testa della piccola, che già lo scorso venerdì ha posto delle domande riguardanti l'assenza del padre, sarà proprio Franco ad accompagnare la figlia nel suo primo giorno di scuola. Sarà in tale circostanza che il proprietario della palestra confermerà i suoi timori sulla scelta di Angela della scuola privata. Si tratterà di un nuovo motivo di attrito tra la coppia ormai scoppiata? E se i problemi per Franco non bastassero verrà ad aggiungersi l'inutile trappola organizzata ai danni di Gaetano che, nonostante gli sforzi fatti, continuerà a ricattare Peppino e la sua famiglia. Boschi si troverà nuovamente coinvolto in questa nuova pericolosa vicenda?

Le presentazioni ufficiali di Marina

Il rapporto tra Marina e Matteo prosegue a gonfie vele, dopo una fase di dubbi da parte dell'uomo. Convinta dei suoi sentimenti, nella puntata di Un posto al sole di oggi la Giordano deciderà di procedere con un passo molto importante, presentando l'amato alla figlia Elena e alla nipote Alice. Quale sarà la loro reazione davanti a questo incontro? Non dimentichiamo che negli ultimi giorni il rapporto di Marina con la figlia non è idilliaco, considerando l'insofferenza della ex di Andrea per i propri problemi economici. Vedere la madre sprizzante della propria ricchezza, non le ha fatto piacere, inducendola in varie circostanze ad esprimere la sua delusione. Questa frustrazione non convince i fan di Upas, certi che Elena presto ne combinerà un'altra delle sue e che Roberto potrebbe usarla proprio per vendicarsi della ex moglie.

La trappola contro Gaetano è un fallimento

Insieme alla questione relativa alla presentazione in famiglia di Matteo, oggi a Un posto al sole assisteremo allo sviluppo del progetto di Don Peppino per liberarsi di Gaetano. Purtroppo anche in questo caso non tutto andrà come previsto e il proprietario del garage sarà presto costretto a rendersi conto che nulla è cambiato rispetto a qualche giorno prima. Il fatto potrebbe segnare l'inizio di nuovi problemi per Franco e la sua famiglia: Angela aveva espresso la sua insofferenza nei confronti di questa nuova intromissione, con gli inevitabili rischi che già in passato avevano costretto i Boschi ad entrare in un piano di protezione. E a quanto pare anche questa volta la questione potrebbe portare a conseguenze per Franco e tutte le persone a lui care.

